İHH, Pakistan'da 192 Kişilik Bursa İnegöl Yetimhanesi Açtı

İHH, Pakistan'da Yeni Bir Yetimhane Açtı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Pakistan'ın Haripur şehrinde 192 kişilik Bursa İnegöl Yetimhanesini hizmete sundu.

Yetimhanenin İnşası Hakkında Detaylar

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH Bursa Temsilciliğinin girişimleri ile Haripur Eğitim Kompleksi'nde inşa edilen yetimhane, İslamabad'a 90 kilometre mesafede yer alıyor. 192 kişi kapasiteli bu yetimhane, 2 bin 394 metrekarelik bir alana yayılmış durumda.

Yetimhanenin ilk iki katı yatakhaneler için ayrılmışken, üçüncü katta derslik ve etkinlik alanları bulunuyor.

İHH Yetimhane Açılışında Yapılan Açıklamalar

İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç, açılışta yaptığı konuşmada, "Görevimiz, iyi bir Müslüman olarak önce Pakistan'ı ileriye taşımak ve bunu bütün dünyaya göstermek" dedi.

Bursa İHH Başkanı Hüseyin Kaptan ise temsilcilik olarak yurt dışında inşa ettikleri ilk kalıcı eserin Pakistan'da olduğunu vurguladı.

Haripur Eğitim Kompleksi

İHH'nın 2011 yılında inşaatına başladığı Haripur Eğitim Kompleksi, toplam 16 dönümlük bir alanda yer alıyor. Kompleksin son binası olan Bursa İnegöl Yetimhanesi ile birlikte, eğitim kompleksinde 4 yetimhane, 3 okul, mesleki eğitim kursu, yetimler için spor salonu, terzihane ve çiftlik gibi alanlar da bulunuyor.

Bu kompleks içerisinde toplam 875 öğrenci eğitim alırken, bunlardan 605'i yetimdir. İHH, Pakistan genelinde şimdiye kadar inşa ettiği 8 yetimhanede toplam 1060 yetime barınma ve bakım desteği sağlıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca (İHH) Pakistan'ın Haripur şehrinde yapılan 192 kişilik Bursa İnegöl Yetimhanesi hizmete girdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca (İHH) Pakistan'ın Haripur şehrinde yapılan 192 kişilik Bursa İnegöl Yetimhanesi hizmete girdi.