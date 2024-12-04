İHH, Saldırılar Altındaki Lübnan'da Kurtarma Çalışmalarını Sürdürüyor

İHH'nin Lübnan'daki İnsani Yardım Faaliyetleri Devam Ediyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da, ihtiyaç sahiplerine yönelik yürüttüğü yardım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Vakfın açıklamasına göre, bölgedeki insani yardım faaliyetleri, 23 Eylül tarihinden itibaren daha da yoğunlaştırıldı.

Gıda ve Hijyen Yardımları Artıyor

İHH, göç eden Lübnanlı, Filistinli ve Suriyeli ailelere gıda, barınma, sağlık ve hijyen yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Bu yıl içerisinde ülkeye yapılan yardımlar arasında; 37 bin 757 gıda kumanyası, 1252 aileye nakdi yardım ve 256 bin 249 tekstil malzemesi yer alıyor.

Medikal ve Barınma Destekleri

Bunun yanı sıra, 47 bin 892 medikal ürün, 22 bin 702 battaniye, 27 bin 43 sünger yatak ve 1414 soba da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca, 9 bin 978 hasta ve bebek bezi, 20 çadır ve 259 arama kurtarma ekipmanı yardımı yapıldı.

Aşevi ve Enerji Projeleri

İHH, Lübnan'daki insani yardım faaliyetleri kapsamına günlük 4 bin kişilik yemek kapasiteli bir aşevinin kurulmasını da dahil etti. Bununla birlikte, ailelere 38 bin 394 litre yakıt temin edilerek kış yardımları da gerçekleştirildi.

İş Birlikleri ve Geniş Kapsamlı Yardımlar

İHH, Lübnanlı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, 8 sivil toplum kuruluşu ile iş birliği yaparak gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan 150 konteynerlik insani yardım gemisini ülkeye gönderdi. bu yardımlar kapsamında ayrıca, 8 aileye dükkan kurulumu ve 8 ailenin evine güneş enerji sistemi kurulumu da gerçekleştirildi.