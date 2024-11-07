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İHH, Suriye’de 14 Bin Öğrenciye Kırtasiye Malzemesi Yardımı Yaptı

İHH, İdlib’de 14 bin öğrenciyi kırtasiye desteğiyle sevindirdi. Eğitim öncelikli hedefleri arasında.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 16:05
İHH, Suriye’de 14 Bin Öğrenciye Kırtasiye Malzemesi Yardımı Yaptı

İHH’dan Suriye’de Eğitim Destekleri

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde 14 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağladı.

Detaylar ve Öğrenci Memnuniyeti

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib ve Halep'in batı kırsalındaki öğrencilere yönelik olarak kırtasiye malzemesi tedarik ettiklerini aktardı. Öğrencilerin bu yardımlarla mutlu olduklarını vurgulayan Tosun, "Eğitim konusuna büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Suriye'deki okullarımızda öğrenim gören 14 bin 401 öğrenciye kırtasiye seti ve okul çantası dağıttık," dedi.

Öğrencilere Sağlanan Kırtasiye Setleri

Tosun, İHH’nın Suriye'de eğitimli bir neslin yetişmesi amacıyla çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan kırtasiye setinin içerisinde defter, kalem, silgi, cetvel takımı ve boyama kalemi gibi malzemelerin yer aldığını ifade etti. Öğrencilerin bu yardımlarla sevindiği bilgisi paylaşıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 14 bin...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 14 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 14 bin...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 14 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağladı.

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