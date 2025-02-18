İHH, Türkmen Ailelere 575 Bin Ekmek Yardımı Dağıttı

İHH'den Türkmen Ailelere Büyük Destek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Lazkiye şehri kırsalındaki Türkmen Dağı'nda ikamet eden ailelere önemli bir yardım gerçekleştirdi. Son bir ay içerisinde 575 bin ekmek dağıtan İHH, bu süreçte Türkmen Dağı'ndaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

Kesintisiz Yardım Faaliyetleri

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki insani yardım çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirtti. Tosun, "Bölgedeki bir fırına un desteği sağlıyoruz. Bu yardımla günde 20 bin adet Suriye ekmeği üreterek ailelere ulaştırıyoruz" dedi.

2011 yılından bu yana Suriye'de insani yardım, insani diplomasi ve insan hakları alanlarında çalışmalarını sürdüren İHH, bu tür desteklerle bölgedeki insanların yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.