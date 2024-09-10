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İHH ve BM, Suriye'deki Ailelere Destek Sağlıyor

İHH ve BM, Suriye'nin Afrin ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve ayni yardımlar sağlamaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:57
İHH ve BM, Suriye'deki Ailelere Destek Sağlıyor

İHH ve BM'den Suriye'ye Yardım Projesi

İnsan Hakları ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile işbirliği içinde Suriye sınırında önemli bir insani yardım projesine imza attı.

Afrin'deki İhtiyaç Sahiplerine Destek

Proje, Suriye'nin Afrin bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmayı hedefliyor. Yardımlar, gıda, sağlık, barınma ve eğitim gibi birçok alanda gerçekleştiriliyor.

SCHF ve İHH İşbirliği

İHH ve Suriye Sınır Ötesi İnsani Yardım Fonu (SCHF) aracılığıyla yürütülen "Suriye'nin kuzeybatısında en hassas durumdaki insanlara nakit ve ayni gıda desteği sağlanması" projesi kapsamında, 1 Aralık 2023'te başlatılan yardım çalışmaları 31 Ağustos'a kadar sürdü.

Yardımların Dağıtımı

Proje süresince, Afrin'in Racu beldesinde 1150 aileye toplam 371 bin 475 dolar nakdi yardım yapıldı, ayrıca 3 bin 450 gıda kolisi dağıtıldı.
Bu projeden, yaklaşık 5 bin 500 kişi doğrudan faydalandı.

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