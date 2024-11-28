İHH ve Bosnalı Kuruluşlar, Suriyeli Depremzedelere Yardım Eli Uzattı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Islamska Zajednica Bosna Hersek Rijaset ve HO Merhamet MDD Bosna kuruluşları ile birlikte, Suriye'de büyük bir yardım çalışmasına imza attı.

Bu iş birliği çerçevesinde, Halep iline bağlı Soran beldesinde 'Bosna Şehitleri Cami'si inşa edilerek, İdlib ilinde 42 ev depremzedelere teslim edildi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından, Suriye’nin kuzeyindeki Soran ve Cinderes beldelerinde büyük bir yıkım yaşanmıştı. Yıkılan mescitlerin yerinde, yeni cami ve evler inşa edilerek depremzedelerin yaşam şartları iyileştirildi.

Camii ve Evlerin Açılışı

Soran'daki Bosna Şehitleri Cami'nin açılışında konuşma yapan Bosna Hersek Diyaneti Sosyal İşler Direktörü İbrahim Malanovic, "Bosna Diyaneti olarak bu mübarek günde hayırlı bir açılış daha gerçekleştiriyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin acılarını dindirmek için her zaman yanlarında olmaya gayret edeceğiz" şeklinde duygularını ifade etti.

Merhamet Kurumu Başkanı Kenan Vrbanjac ise, "Camimizin isminden de anlaşılacağı üzere hem Bosnalı şehitlerimizin hem Suriyeli şehit kardeşlerimizin hatıraları unutulmayacak. Emek veren İHH ve tüm kardeşlerime teşekkür ederim" dedi. Açılış etkinliği dualar ve kurban kesimi ile gerçekleştirildi. Cami, aynı anda 400 kişinin ibadet edebilmesine olanak tanıyor.

Yeni Evler Depremzedelere Teslim Edildi

İdlib'in Tel Adi bölgesinde, çadırlarda yaşayan 42 depremzede aileye, yeni evleri teslim edildi. Bosna Evleri Yerleşkesinin açılışında konuşan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Yavuz Dede, "Yaklaşık 30 sene önce bizler Suriye olsun başka ülke olsun Müslümanların emanetlerini Bosna halkına götürmüştük. Bugün ise Bosna halkı Suriye halkına yardım gönderiyor. Bosna halkına teşekkür ederim. Bizler Suriye halkının acıları bitene kadar yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Açılış törenine bölgenin ileri gelenleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Bu dayanışma hikayesi, uluslararası yardımlaşmanın güçlü bir örneğini sergileyerek, umut ışığı oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.