Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İHH ve Kuveyt Hayır Kurumu Sudan'a Yardım Gemisi Gönderiyor

İHH ve Kuveyt Hayır Kurumu, Sudan'a yardım gönderimi için iş birliği yaparak 4.6 milyon dolarlık yardım gemisi gönderecek.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 00:02
İHH ve Kuveyt Hayır Kurumu Sudan'a Yardım Gemisi Gönderiyor

İHH ve Kuveyt'ten Ortak Yardım Girişimi

İnsan Hakları ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da yaşanan iç çekişmeler ve doğal afetler nedeniyle zarar gören bölgelere yardım ulaştırmak amacıyla Kuveyt Hayır Kurumu Derneği ile işbirliği yapma kararı aldı.

4.6 Milyon Dolar Değerinde Yardım

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA tarafından yayımlanan habere göre, İHH ve Kuveyt Hayır Kurumu, Sudan'a deniz yoluyla yaklaşık 4.6 milyon dolar değerinde yardım göndermek üzere bir anlaşma imzaladı.

Yardım Gemisinin Seyahat Planı

Kuveyt Hayır Kurumu Genel Müdürü Abdülaziz el-Ubeyd, imza töreni sonrası KUNA'ya yaptığı açıklamada, yardım gemisinin Türk limanlarından hareket edeceğini belirtti. Yardım gemisinin 20 Eylül'de yola çıkmasının hedeflendiği vurgulandı ve geminin, Sudan'daki yerel hayır kurumlarına insani yardımları teslim edeceği ifade edildi.

İHH'nın Rolü ve İş Birliği

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Dr. Durmuş Aydın ise anlaşma gereği, yardım malzemelerinin satın alımını İHH'nın gerçekleştireceğini ve Mersin limanından gemiye yükleneceğini aktardı. Ayrıca, geminin Türkiye'den Sudan'a varıncaya kadar gerekli tüm izin ve işlemleri üstleneceklerini, Kuveytli ortaklarıyla koordineli çalışacaklarını vurguladı.

Diplomatik İlişkilerin Önemi

Anlaşma törenine katılan Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, bu ortak girişimin Türkiye ve Kuveyt’in insani yardımlardaki kararlı duruşunu bir kez daha gösterdiğini belirtti. Ayrıca, bu işbirliğinin sadece Sudan ile sınırlı kalmadığını, Gazze ve Suriye gibi diğer kriz bölgelerine de yardım göndermek için benzer bir çaba içinde olunduğunu ifade etti.

Acil Yardım Ürünleri Sudan'a Ulaşacak

İki yardım derneği arasındaki işbirliği çerçevesinde, gıda, hijyen malzemeleri ve çadır gibi acil yardım ürünlerinin Sudan’a ulaştırılması planlanmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar