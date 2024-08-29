İHH ve Kuveyt Hayır Kurumu Sudan'a Yardım Gemisi Gönderiyor

İHH ve Kuveyt'ten Ortak Yardım Girişimi

İnsan Hakları ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da yaşanan iç çekişmeler ve doğal afetler nedeniyle zarar gören bölgelere yardım ulaştırmak amacıyla Kuveyt Hayır Kurumu Derneği ile işbirliği yapma kararı aldı.

4.6 Milyon Dolar Değerinde Yardım

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA tarafından yayımlanan habere göre, İHH ve Kuveyt Hayır Kurumu, Sudan'a deniz yoluyla yaklaşık 4.6 milyon dolar değerinde yardım göndermek üzere bir anlaşma imzaladı.

Yardım Gemisinin Seyahat Planı

Kuveyt Hayır Kurumu Genel Müdürü Abdülaziz el-Ubeyd, imza töreni sonrası KUNA'ya yaptığı açıklamada, yardım gemisinin Türk limanlarından hareket edeceğini belirtti. Yardım gemisinin 20 Eylül'de yola çıkmasının hedeflendiği vurgulandı ve geminin, Sudan'daki yerel hayır kurumlarına insani yardımları teslim edeceği ifade edildi.

İHH'nın Rolü ve İş Birliği

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Dr. Durmuş Aydın ise anlaşma gereği, yardım malzemelerinin satın alımını İHH'nın gerçekleştireceğini ve Mersin limanından gemiye yükleneceğini aktardı. Ayrıca, geminin Türkiye'den Sudan'a varıncaya kadar gerekli tüm izin ve işlemleri üstleneceklerini, Kuveytli ortaklarıyla koordineli çalışacaklarını vurguladı.

Diplomatik İlişkilerin Önemi

Anlaşma törenine katılan Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, bu ortak girişimin Türkiye ve Kuveyt’in insani yardımlardaki kararlı duruşunu bir kez daha gösterdiğini belirtti. Ayrıca, bu işbirliğinin sadece Sudan ile sınırlı kalmadığını, Gazze ve Suriye gibi diğer kriz bölgelerine de yardım göndermek için benzer bir çaba içinde olunduğunu ifade etti.

Acil Yardım Ürünleri Sudan'a Ulaşacak

İki yardım derneği arasındaki işbirliği çerçevesinde, gıda, hijyen malzemeleri ve çadır gibi acil yardım ürünlerinin Sudan’a ulaştırılması planlanmaktadır.