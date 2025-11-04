Ihlamurkent TOKİ’de Tehlikeli Kaydırak ve Toprak Kayması Endişesi

Eskişehir TOKİ Ihlamurkent 1. Etap’te eskiyen çocuk parkı ekipmanları ve Gökçeada Sokak’taki toprak kayması nedeniyle yöneticiler çözüm bekliyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:27
Eskişehir Odunpazarı’nda bulunan TOKİ Ihlamurkent 1. Etap Konutları sakinleri, çocuk parkındaki eskiyen oyuncaklar ve mahallenin üst kısmındaki toprak kayması riski nedeniyle yetkililerden müdahale talep ediyor.

Durum ve riskler

Site içindeki Çocuk Parkı’nda, kaydırağın bitiminde korkuluğa benzer bir yere saplanmış demir parçası olduğu; bunun, çocukların kayma anında yaralanmasına yol açabileceği ifade ediliyor. Parktaki oturma banklarının tahtalarının kırıldığı ve park ekipmanlarının artık 15-16, hatta 17 senelik olduğu belirtiliyor.

Yöneticiler ayrıca, parkın üst kısmında bulunan Gökçeada Sokak’ta 2009 yılında Odunpazarı Belediyesi tarafından dikilen korkulukların eğim vererek toprağın yavaş yavaş kaymasına zemin hazırladığını vurguluyor.

Yönetici Azmi Sert’in talepleri

Azmi Sert, görevi sırasında ve sonra parka ilişkin bakım için belediyeye başvurduklarını, ancak sonuç alamadıklarını aktardı. Sert, mahalleye bağlı olduklarını belirterek, “Belediyeden oyuncak, park desteği istedik ama hiçbir şey yapılmadı” dedi ve kaydırakla ilgili olarak şu ifadeyi kullandı: “Çocukların herhangi bir şey görmemesi, zarar görmemesi için buradaki kaydırağı kestireceğim. Tabii bunu da yönetici arkadaşlarla birlikte karar alarak yapıyoruz.”

Sert, bakım talepleri için “2-3 kez dilekçe verdim” diye ekleyerek, belediyenin bölgeye yeterli hizmeti götürmediğini savundu.

Mahalledeki diğer sorunlar

Yönetici, sokakların dar olduğunu, iki aracın yan yana geçemediğini, itfaiye gibi acil servislerin bölgede güçlük yaşayabileceğini belirtti. Ayrıca rogar kapakları ve yol güvenliğiyle ilgili tehlikeleri işaret eden Sert, “Biz kendi imkanlarımızla bir yere kadar yapabiliyoruz” diyerek yerel yönetimden kapsamlı bir müdahale talep etti.

Site sakinleri, parkın yenilenmesi, güvenlik önlemlerinin alınması ve Gökçeada Sokak’taki toprak kayması riski için yetkililerin adım atmasını bekliyor.

