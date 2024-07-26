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Ihlara Vadisi'nde Balon Uçuşları Genişliyor

Aksaray'daki Ihlara Vadisi'nde balon uçuş sahası genişletilerek uçuş sayısı artırılacak.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 14:33
Ihlara Vadisi'nde Balon Uçuşları Genişliyor

Ihlara Vadisi'nde Balon Uçuş Sahası Genişletilecek

Aksaray'daki Ihlara Vadisi, Hasandağı, Belisırma ve Selime Peri bacaları rotasında büyük ilgi gören balon turlarının sayısını artırma kararı aldı. Uçuş alanının genişletileceği ve daha fazla balonun hizmete gireceği bildirildi.

Vali Kumbuzoğlu'ndan Açıklama

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, turizm sektör temsilcileri, STK başkanları ve yetkililerle birlikte yaptığı balon uçuşu sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Kumbuzoğlu, Kapadokya ile özdeşleşen balon turlarının hem yerli hem de yabancı turistler tarafından ilgiyle karşılandığını ifade etti.

Bölgenin Doğal Güzellikleri

"Ihlara, Aksaray ve Kapadokya'nın gözbebeğidir. Dünyanın dört bir yanından gelen turistlere yönelik balon uçuşlarını turizm sezonuyla birlikte başlattık. Şu anda 4 balonla uçuş gerçekleştiriyoruz. Ancak Ihlara Vadisi, Belisırma ve Selime alanlarının ardından Narlıgöl bölgesini de kapsayacak şekilde uçuş sahasını genişletip toplamda 16 balonla uçuş yapmayı hedefliyoruz." diyen Kumbuzoğlu, hedeflerinin sürdürülebilir turizmi desteklemek olduğunu da vurguladı.

Turistlerin Yorumları

Vali Kumbuzoğlu, uçuşlara katılan turistlerin Aksaray'ın kendine özgü doğal ve kültürel zenginliklerini deneyimlediklerini belirtti. Her yıl Ihlara Vadisi ve diğer turizm merkezlerinin 1 milyondan fazla ziyaretçi çektiğini dile getiren Kumbuzoğlu, 2022 yılından itibaren balon firmalarının Aksaray'da uçuş gerçekleştirmeye başladığını da hatırlattı.

"Sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla daha fazla noktada uçuş gerçekleştirmek için gerekli adımları atıyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

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