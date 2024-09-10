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İhracat İklimi Güçleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İSO verilerine göre ihracat ikliminin güçlendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 08:58
İhracat İklimi Güçleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat İhracat İklimi Endeksi’ni Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin ağustos ayında 51,3 değerine yükseldiğini duyurdu. Bolat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hükümet ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin ihracat ikliminde önemli bir güç oluşturduğunu belirtti.

İhracat İklimi Güçleniyor

Endeksin 8 ay üst üste eşik değerin üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Bolat, "Hükümet ve Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ile iş dünyamızla birlikte attığımız adımlar sayesinde ihracat iklimimiz güçlenmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, ayrıca, ana ihracat pazarlarındaki ekonomik faaliyetlerin artışını sürdürdüğünü vurgulayarak, "İmalatçılarımıza, tarımcılarımıza, ihracatçılarımıza ve hizmet tedarikçilerimize desteğimiz tam olacaktır" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Küresel Hedefleri

Bolat, ihracattaki artışın, Türkiye'nin küresel alandaki hedefleri ile uyumlu bir şekilde gelişmekte olduğunu, bu süreçte tüm ihracatçılara teşekkür ettiğini belirtti.'

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