İhsan Kurnaz: İlkadım'da Vatandaşlara En İyi Hizmeti Sunuyoruz

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kasım ayı meclis kapanış toplantısında çalışmaların sürdüğünü ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunma kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:32
Kasım Ayı Kapanış Toplantısı'nda hizmet vurgusu

İlkadım Belediye Meclisi Kasım Ayı Kapanış Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında, İlkadım Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılış toplantısında komisyonlara havale edilen gündem maddeleri görüşülerek, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Kent için gece gündüz demeden çalışmaların ve hizmetlerin devam ettiğini belirten Başkan Kurnaz, Kasım Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantımızı meclis üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Her bir meclis üyesinin İlkadım için canla başla çalıştığını ifade eden Kurnaz, katkılara teşekkür etti.

Belediye hizmetlerinin hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Kurnaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yapılan ve yapılacak çalışmaların ve hizmetlerin takibini gerçekleştiriyor, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz

Başkan Kurnaz, İlkadım için hep birlikte, yüksek enerji ve motivasyonla çalışıldığını belirterek, hemşehrilere yönelik hizmetlerin durmadan, yorulmadan devam ettiğini kaydetti.

