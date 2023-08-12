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İhtiyaç sahipleri için kömür yardımı süreci başlıyor!

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İhtiyaç sahipleri için kömür yardımı süreci başlıyor!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında ihtiyaç sahibi olan tüm ailelere kömür yardımı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği; il ve ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından belirlenen yardıma muhtaç ailelere kömür ve yakacak desteği verilecek.

İl ve bölge bazında hane başına dağıtılacak kömür miktarının ise bölgenin iklim koşulları, önceki yıllara ait olan dağıtım miktarlarının ve ısı değerleri şeklindeki kriterlerin dikkate alınarak gerçekleştirileceği ve destek çalışmasının da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacağı bildirildi.

İhtiyaç sahipleri için kömür yardımı süreci başlıyor

MUHTAÇLIK KRİTERİNİ TAŞIYAN KİŞİLERE VERİLECEK

Vakıflarca ihtiyaç kriterlerine göre belirlenen yardıma muhtaç hane sayısı Bakanlıkça yapılacak değerlendirmenin ardından belirlenecek. Türkiye Kömür Şirketleri Genel Müdürü'nün açıklamalarına göre, ailelere yönelik kömür taşımacılığı, bakanlığın belirlediği kriterlere göre düzenlenen bir taşıma programı kapsamında gerçekleştiriliyor.

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