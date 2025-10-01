II. Uluslararası Felsefi Filmler Festivali Ankara'da — 16-19 Ekim

16-19 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek II. Uluslararası Felsefi Filmler Festivali, 'oyun felsefesi, ironi ve mizah' temasıyla ücretsiz gösterimler, paneller ve atölyeler sunacak.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:04
II. Uluslararası Felsefi Filmler Festivali, 16-19 Ekim tarihlerinde başkentlileri dünya ve Türk sinemasından seçkilerle buluşturuyor. ‘Oyun felsefesi, ironi ve mizah’ temalı etkinlik, SineFilozofi Dergisi ile Sinema ve Felsefe Derneği tarafından düzenleniyor ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor. Festival gösterimleri Ankara Kült Kavaklıdere salonlarında gerçekleşecek ve film gösterimleri ücretsizdir.

Uluslararası Seçki

Festivalin uluslararası seçkisinde sinemaseverleri farklı coğrafyalardan dikkat çeken yapıtlar bekliyor. Programda yer alan filmler arasında Fransa'dan Cedric Kahn'ın 'Making of', Kazakistan'dan Adilkhan Yerzhanov'un 'Sarı Kedi (Yellow Cat)', İsveç'ten Ruben Östlund'un 'Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness)' ve Rusya'dan Karen Shakhnazarov'un 'Sıfır Kenti (Zero Town)' bulunuyor.

Türk Sinemasından Özel Seçki

Festivalde Türk sinemasının önemli yapıtları da yeniden izleyiciyle buluşuyor. Aralık 2024'te vefat eden usta yönetmen Şerif Gören anısına 'Abuk Subuk Bir Film' gösterimi yapılacak. Programda ayrıca Yavuz Turgul'un 'Gölge Oyunu', Reha Erdem'in 'Korkuyorum Anne' ve Tolga Karaçelik'in Tribeca'da dünya prömiyerini yapan 'Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi' filmi yer alıyor.

Paneller ve Atölyeler

Film gösterimlerinin ardından sinema yazarları, akademisyenler ve sinemaseverlerin katılımıyla gerçekleştirilecek paneller ve söyleşiler, izleyicilere filmleri farklı bakış açılarıyla tartışma imkânı sunacak. Ayrıca festival kapsamında Ahmet Boyacıoğlu tarafından 'film yapma' ve Yağmur Kartal Karakuş tarafından 'stop-motion animasyon' üzerine atölyeler düzenlenecek.

Organizasyon ve Amaç

Prof. Dr. Serdar Öztürk (SineFilozofi Dergisi Sahibi ve Yayıncısı, Sinema ve Felsefe Derneği Başkanı) festivalin ilk kez geçen yıl İstanbul Akbank Sanat'ta gerçekleştirildiğini, bu yıl ise etkinliği Ankara'ya taşıdıklarını belirtti. Öztürk, SineFilozofi Dergisi'nin 10 yıllık yayın birikimi ve 8 yıldır düzenlenen uluslararası sempozyumların deneyiminin bu festival fikrini beslediğini vurguladı. Festivalin ayrıca Ankara Rus Evi ve Institut Français işbirliğiyle kültürlerarası diyalog ortamı oluşturacağını aktaran Öztürk, "Ücretsiz film gösterimleri, entelektüel paneller, yaratıcı atölyeler ve güçlü tematik programıyla Türkiye'de eşi olmayan bir festival deneyimi sunacağız." ifadelerini kullandı.

Festival, dört gün boyunca Ankara'nın kültür hayatına renk katmaya hazırlanıyor ve tüm sinemaseverler davetlidir.

