III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali 22-30 Eylül'de başlıyor

Mitoloji ve Kadın temalı III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali 22-30 Eylül arasında beş şehirde; film gösterimleri, yarışmalar, paneller ve ücretsiz etkinliklerle izleyiciyle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 14:46
Festivalin teması, yönetimi ve sloganı

Sinema ve mitolojiyi buluşturan III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali, 22-30 Eylül tarihleri arasında beş farklı kentte gerçekleştirilecek. Festival bu yıl Mitoloji ve Kadın temasıyla düzenleniyor ve direktörlüğünü Gülşah Elikbank üstleniyor. Etkinlikler İnsanlığın Ortak Hikayesi sloganıyla yürütülecek.

Program, içerik ve katılım

Festival programı kısa ve uluslararası film gösterimlerinin yanı sıra kısa film yarışması, dijital oyun yarışmaları, paneller ve söyleşilerden oluşuyor. Mitolojiyi çağdaş sanatlarla birleştiren disiplinler arası yaklaşımlar öne çıkıyor. Birçok etkinlik ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ödüller ve kapanış

Festival kapsamında sinema alanındaki etik ve estetik katkılara Ülgen Ödülü, akademik çalışmalara ise Mergen Ödülü takdim edilecek. Kapanış ve ödül töreni, Troya Müzesi işbirliğiyle antik kentte gerçekleştirilecek.

Tarihler ve mekanlar

İzmir: 22-24 Eylül

Aydın Efeler, Tralles Antik Kenti: 25 Eylül

Manisa: 26 Eylül

İstanbul: 27-28 Eylül, Beyoğlu Sineması ve Rami Kütüphanesi

Çanakkale, Troya Antik Kenti: 29-30 Eylül

Festival programı ve detaylı bilgiye http://www.mitolojifest.com adresinden ulaşılabilir.

