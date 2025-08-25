III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali 22-30 Eylül'de başlıyor
Festivalin teması, yönetimi ve sloganı
Sinema ve mitolojiyi buluşturan III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali, 22-30 Eylül tarihleri arasında beş farklı kentte gerçekleştirilecek. Festival bu yıl Mitoloji ve Kadın temasıyla düzenleniyor ve direktörlüğünü Gülşah Elikbank üstleniyor. Etkinlikler İnsanlığın Ortak Hikayesi sloganıyla yürütülecek.
Program, içerik ve katılım
Festival programı kısa ve uluslararası film gösterimlerinin yanı sıra kısa film yarışması, dijital oyun yarışmaları, paneller ve söyleşilerden oluşuyor. Mitolojiyi çağdaş sanatlarla birleştiren disiplinler arası yaklaşımlar öne çıkıyor. Birçok etkinlik ücretsiz olarak izlenebilecek.
Ödüller ve kapanış
Festival kapsamında sinema alanındaki etik ve estetik katkılara Ülgen Ödülü, akademik çalışmalara ise Mergen Ödülü takdim edilecek. Kapanış ve ödül töreni, Troya Müzesi işbirliğiyle antik kentte gerçekleştirilecek.
Tarihler ve mekanlar
İzmir: 22-24 Eylül
Aydın Efeler, Tralles Antik Kenti: 25 Eylül
Manisa: 26 Eylül
İstanbul: 27-28 Eylül, Beyoğlu Sineması ve Rami Kütüphanesi
Çanakkale, Troya Antik Kenti: 29-30 Eylül
Festival programı ve detaylı bilgiye http://www.mitolojifest.com adresinden ulaşılabilir.