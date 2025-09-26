III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali İstanbul'da Başlıyor

Mitolojiyi sinema, edebiyat, müzik ve dijital oyunlarla buluşturan Uluslararası Mitoloji Film Festivali, üçüncü yılında "Mitoloji ve Kadın" temasıyla yarın İstanbul'da başlıyor. Festival, 28 Eylül tarihine kadar sürecek ve film gösterimleri, söyleşiler, paneller ile atölyelerden oluşan zengin bir program sunacak.

Açılış Günü: Beyoğlu Sineması Programı

Yarın saat 14.00'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyoğlu Sineması'nda Özge Cevahir Yüksel'in "Köklerimizin İzinde" adlı söyleşisi ile festival resmi olarak açılacak.

Saat 17.00'de İsveç sinemasının klasiklerinden Mauritz Stiller'in "Gunnar Hedes Saga" (1923) sessiz filmi gösterilecek. Film, kuzey Avrupa folklorundan beslenen görsel diliyle doğa güçleri ve insan tutkusu arasındaki çatışmayı mitolojik bir boyutta ele alıyor.

Gösterime, İsveçli topluluk YoJuliet canlı müzik performansıyla eşlik edecek. Yaylılar, piyano, vokal ve perküsyonu elektronik dokularla bir araya getiren ikili, klasik sessiz sinema geleneğini çağdaş müzik tınılarıyla yeniden yorumluyor.

Saat 19.00'da ise İsveç Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen panelde "Selma Lagerlöf Hakkında" başlığı altında Nobel ödüllü yazarın eserleri ve mitolojiyle bağları tartışılacak. Moderatörlüğünü Dr. Olof Heilo'un üstlendiği panelde konuşmacılar arasında Prof. Dr. Anna Mariana Bohlin ve Prof. Dr. Helena Bodin yer alacak.

2. Gün: Rami Kütüphanesi ve Beyoğlu Sineması Etkinlikleri (28 Eylül)

Festivalin ikinci günü 28 Eylül tarihinde Rami Kütüphanesi'nde saat 14.00'te "Antik Kütüphaneler ve Felsefe" başlıklı söyleşi düzenlenecek. Söyleşide Prof. Dr. Hasan Keseroğlu ve Prof. Dr. Bülent Yılmaz antik dönemden günümüze bilgi üretimi, hafıza ve kültürel aktarım arasındaki ilişkiyi tartışacak.

Saat 16.00'da Buket Calp moderatörlüğünde gerçekleşecek "Hikayeden Filme" söyleşisinde; yapımcı danışman Ayşegül Çamur projeye giden süreci, kast direktörü Tümay Özokur oyuncu seçimi ve eğitim çalışmalarını, yönetmen Kenan Doğru ise film yapımı ve izleme süreçlerine dair deneyimlerini paylaşacak.

Aynı gün Beyoğlu Sineması'nda saat 15.00'te oyuncu ve senarist Ömer Genç "Mitolojik Bir Hikaye Nasıl Senaryolaşır?" başlıklı atölye düzenleyecek. Katılımcılar, mitolojik arketiplerin çağdaş senaryo yazımına katkılarını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak.

Saat 16.00'da yapımcı Burhan Özkan bir senaryonun yapımcı ile buluşma sürecine dair tecrübelerini aktaracak. Arkeolog yazar Özlem Ertan ise "Mitoloji ve Semboller" başlıklı konuşmasını 17.30'da gerçekleştirecek.

Günün sonunda 18.30'da yönetmen Önder Şengül'ün "Balinanın Bilgisi" filmi izlenecek; gösterim sonrası film ekibi izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Çanakkale Kapanışı ve Ödüller (29-30 Eylül)

III. Uluslararası Mitoloji Film Festivali, İstanbul programının ardından 29-30 Eylül tarihlerinde Çanakkale'ye taşınıyor. Festivalin son durağı olan Troya Antik Kenti'nde yapılacak kapanış töreni 30 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek ve törende Derviş Zaim ile Prof. Dr. Necmi Karul'a Ülgen (İyilik) ile Mergen (Bilgelik) ödülleri takdim edilecek.

Katılım, Destekçiler ve İletişim

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yolları desteğiyle; Fransız Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü, İsveç Konsolosluğu, İtalyan Kültür Merkezi, Efeler Belediyesi, Çanakkale İl Kültür Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi Mxincubation işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Festivalin tüm gösterimleri ve söyleşiler halka açık ve ücretsizdir. Detaylı program ve bilgiye www.mitolojifest.com adresinden ulaşılabilir.