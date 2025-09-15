İİT-Arap Birliği Zirvesesi Doha'da: İsrail'in Katar Saldırısı Kınandı

İİT - Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Doha'da toplandı

Sonuç bildirgesi ve tepkiler

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap Birliği'nin Doha'da düzenlenen Olağanüstü Ortak Zirvesi, Katar'a yönelik İsrail saldırısını güçlü bir şekilde kınadı ve bölgedeki yeni fiili durum girişimlerine karşı kararlı duruş vurgulandı.

“İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da düzenlediği korkakça ve yasa dışı saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu saldırının tüm Arap ve İslam devletlerine yönelik bir saldırı olduğunu teyit ediyoruz.”

Bildiride, Katar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı uyarınca İsrail saldırısına yanıt vermek için attığı tüm adımlarda Katar’ın yanında olunacağı vurgulandı. Metinde, İsrail’in Katar’ı veya herhangi bir Arap ya da İslam ülkesini tekrar hedef alabileceği yönündeki tehditlerin kesin olarak reddedildiği belirtildi.

Zirve bildirgesi, Katar’a yönelik saldırının egemenliğe açık ihlal ve bölgesel barışa ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydetti ve Katar’ın bu saldırganlığı göğüslemesinde ortak destek mesajı paylaşıldı.

"İsrail’in bölgede yeni bir fiili durum dayatma planlarına karşı durulması ve bunlarla mücadele edilmesi gerektiğini tekrar ediyoruz", bildiride yer alan diğer önemli vurgulardan biri oldu.

Zirve sonuç bildirgesi, bölgesel istikrarın korunması ve uluslararası hukuka bağlılık çağrısını bir kez daha öne çıkararak, ortak dayanışmanın altını çizdi.