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İİT-Arap Birliği Zirvesi'nde Kudüs Vurgusu ve Filistin Destekleri

İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Doğu Kudüs, Filistin Devleti’nin başkenti olarak teyit edildi. Zirve sonuç bildirgesi açıklandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 07:09
İİT-Arap Birliği Zirvesi'nde Kudüs Vurgusu ve Filistin Destekleri

İİT-Arap Birliği Zirvesi'nde Önemli İlkeler Belirlendi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi, kritik sonuç bildirgesiyle dikkat çekti. Zirve sonrası yapılan açıklamada, 'İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Filistin Devleti’nin ebedi başkenti olduğu' ifade edildi.

Bildirgede Yer Alan Önemli Vurgular

Ortak bildiride, Filistin halkının temel haklarının korunması ve Filistin Devleti’nin bağımsızlığı için sarsılmaz desteğin sürdürüleceği belirtilerek, 4 Haziran 1967 sınırlarına dayalı bir bağımsız Filistin devleti kurulması gerektiği vurgulandı.

Zirvede, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un daveti üzerine toplanan Arap ve İslam ülkeleri liderleri, Filistin meselesinin merkeziliği üzerinde özellikle durdular. Bildiride, BM Genel Kurulu’nun sivillerin korunmasıyla ilgili kararlarının uygulanmasının önemi de vurgulandı.

İsrail'in Politikaları Eleştirildi

İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme çabaları, uluslararası hukuk açısından geçersiz ve gayrimeşru olarak değerlendirildi. Kudüs'ün Arap ve İslam kimliğinin korunması için gerekli ortaklık ve dayanışma vurgulandı.

Ortak bildiride, Gazze ve Lübnan’a yönelik İsrail saldırganlığına karşı durma kararlılığı ifade edildi. Ayrıca, siviller üzerindeki insani etkileri azaltmak amacıyla birlikte hareket etme kararlılığı sürdürülecektir.

Uluslararası İşbirliği Çağrısı

Zirvenin sonuç bildirgesinde, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma, Filistin meselesinde daha etkin bir rol oynamaları için çağrıda bulunuldu. Kudüs’teki İslami ve Hristiyan mekanlarına yönelik saldırılar şiddetle kınandı ve bu konuda uluslararası baskı yapılması talep edildi.

Filistin meselesinin çözülmesinin, bölgedeki barış ve güvenliğin sağlanması açısından kritik olduğu vurgulanarak, uluslararası destekle Filistin Devleti’nin bağımsız bir şekilde varlık göstermesi gerektiği tekrar ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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