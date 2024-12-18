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İİT, Arap ve Afrika Birliği Filistin İçin İşbirliği Mekanizmasını Başlattı

İİT, Arap Birliği ve Afrika Birliği, Filistin davasını desteklemek üzere işbirliği mekanizmasının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 03:45
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 03:45
İİT, Arap ve Afrika Birliği Filistin İçin İşbirliği Mekanizmasını Başlattı

İİT, Arap ve Afrika Birliği Filistin İçin İşbirliği Mekanizmasını Başlattı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği ve Afrika Birliği tarafından kurulan üçlü işbirliği mekanizmasının ilk toplantısı gerçekleşti. Bu mekanizma, Filistin davasını desteklemek amacıyla oluşturuldu.

Arap Birliği'ne bağlı Filistin ve İşgal Altındaki Arap Toprakları Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı telekonferans aracılığıyla yapıldı. Toplantıya, Arap Birliği'nin Filistin ve İşgal Altındaki Arap Toprakları Biriminden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Said Ebu Ali, Afrika Birliği'nin Arap Birliği Daimi Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nadir Fetih el-Alim ve İİT Filistin ve Kudüs İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Semir Bekir katıldı.

Toplantıda, üçlü mekanizmanın 2025 yılına kadar siyasi, ekonomik, insani ve kültürel alanlarda gerçekleştireceği faaliyetlerin eylem planı üzerinde duruldu. Bu plan kapsamında onaylanan faaliyetlerin her yıl çeşitli alanlarda hayata geçirileceği bildirildi.

Ayrıca, Filistin meselesine ilişkin uluslararası çabaların harekete geçirileceği vurgulandı. Arap, İslam ve Afrika ülkelerinin tutumlarının koordine edilerek, Filistin'e ve Filistin halkının haklı mücadelesine destek ile dayanışmayı artırmak amacıyla bir dizi ortak etkinlik düzenleneceği ifade edildi.

İİT, Arap Birliği ve Afrika Birliği, Filistin davasını destekleme amacıyla bu işbirliği mekanizmasının kurulmasına ilişkin belgeyi 11 Kasım tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalamıştı.

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