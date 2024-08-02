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İİT'den İsrail'in Filistinli Mahkumlara Yönelik İhlaller İçin Acil Soruşturma Talebi

İİT, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik hak ihlalleri için uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 12:35
İİT'den İsrail'in Filistinli Mahkumlara Yönelik İhlaller İçin Acil Soruşturma Talebi

İİT'den Acil Soruşturma Çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilere yönelik ihlallerin derhal soruşturulmasını talep etti. Bu kapsamda, Tel Aviv yönetiminin uluslararası sözleşmelere uymaya zorlanması gerektiğini ifade etti.

Hapisteki İnsanlık Dışı Koşullar

İİT, Gazze Şeridi'nde alıkonulup serbest bırakılan Filistinlilerin, İsrail hapishanelerinde maruz kaldıkları işkence ve kötü muamele ile ilgili açıklamalara dikkat çekti. Açıklamada, Filistinlilerin cinayet, işkence, aç bırakma, cinsel şiddet ve zorla kaybetme gibi suçlara maruz kaldığı kaydedildi.

“İşgalci İsrail'in hapishanelerde işlediği suçlar endişe verici” ifadesine yer verildi; saflarda başta Gazze'den alınanlar olmak üzere, binlerce Filistinliye karşı işlenen suçların arttığı vurgulandı.

İhlallerin Boyutu

7 Ekim 2023'te başlayan çatışmalardan bu yana, İsrail hapishanelerinde 18 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 9,700'ün üzerinde Filistinli, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu keyfi gözaltılara maruz kalmış durumda. Bu tutukluların 3,380'i herhangi bir suçlama olmadan tutulmakta.

Uluslararası Toplumdan Sorumluluk Talebi

Açıklamada, insan hakları kuruluşlarına ve uluslararası topluma, bu ihlallere son vermek adına adım atma çağrısı yapıldı. İİT, cezaevlerindeki Filistinlilere yönelik uluslararası hukukun ihlal edildiğini ve bunun savaş suçları kapsamına girdiğini belirtmekte.

Serbest Bırakılanların Tanıklıkları

Son dönemlerde serbest bırakılan Filistinliler, gördükleri işkence ve kötü muameleyi dile getirerek, yaşadıkları zorlukları anlattı. Örneğin, Mahmud Basim, serbest bırakılmadan önceki deneyimlerini, “Sabah 04.00’ten 24.00’e kadar ellerim başımın üzerinde bağlı durmak zorundaydım.” şeklinde özetledi.

Sonuç ve Gelecek Perspektifi

İİT, hapisteki Filistinlilere özgürlük ve adalet sağlanması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Gazze'deki çatışmalar sonucunda, on binlerce masum insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Sivil altyapının hedef alınması da kaydedilen bir diğer trajedi olarak öne çıkmakta.

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