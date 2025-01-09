İİT'den İsrail'in Provokatif Haritasına Sert Tepki

İİT'den Açıklama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve Bilad-ı Şam ülkeleri olarak tanımlanan Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarını içerdiği öne sürülen haritaya sert bir yanıt verdi. Teşkilat, İsrail'in bu haritayı 'tarihi sınırları' içerisinde paylaşmasını kınadı.

Kışkırtıcı Paylaşımlar

İİT, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetine ait resmi hesaplar tarafından paylaşılan haritaların yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına dair kışkırtıcı açıklamaları da eleştirdi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde süregelen soykırım uygulamalarına ve Batı Şeridi'ni ilhak kışkırtmalarına dikkat çekildi.

Uluslararası Hukuka İhlal

Teşkilat, İsrail'in bu harita paylaşımı ile uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurguladı. Özellikle, Filistin topraklarını gasbeden İsrail'in, işgal altında terör suçlarını işlemeye devam ettiğine dikkat çekildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

İİT, uluslararası toplumdan, İsrail'in Gazze'de 15 aydan beri işlediği suçları durdurmak adına gereken önlemleri almasını talep etti. Bu kapsamda, İsrail'in tüm kışkırtıcı eylemlerinin reddedilmesi gerektiği ifade edildi.