İİT Fiji'nin Kudüs'teki Büyükelçiliğini Kınadı: Uluslararası Hukuka Aykırı Tepki

İİT, Fiji'nin Kudüs'teki büyükelçiliğini açma kararını, uluslararası hukuka aykırı bir adım olarak kınadı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:46
İİT Fiji'nin Kudüs'teki Büyükelçiliğini Kınadı: Uluslararası Hukuka Aykırı Tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Fiji'ye Tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Güney Pasifik ülkesi Fiji’nin, İsrail'deki büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs’te açma kararını sert bir şekilde kınadı.

Karar Uluslararası Hukuka Aykırı

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka tarafından duyurulan bu gelişmeye ilişkin endişeler dile getirildi. Açıklamada, bu adımın Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına ve uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğu vurgulandı. Fiji'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin 478 sayılı kararına ters düştüğü belirtildi.

Kudüs'ün Statüsü ve Fiji Hükümetine Çağrı

Açıklamada, Kudüs'ün 1967 yılından beri işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edilerek, Fiji hükümetine bu kararından vazgeçmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

Diplomatik Görüşmeler ve Açıklama

Fiji Başbakanı Rabuka'nın, 14 Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı’nda İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığı görüşmede, Kudüs’te büyükelçilik açma niyetlerini açıkladığı da kaydedildi. Fiji Dışişleri Bakanlığı, hükümetlerinin Kudüs'te büyükelçilik açma kararını aldığını bildirerek, bu durumu resmileştirmişti.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
2
Refahiye'de Eğitime Kar Engeli: 20 Şubat'ta Okullar Tatil
3
Şiddet ve İstismar: Çocukların Korunması İçin Yeni Tedbirler Gündemde
4
Semerkand'ta Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı Başladı
5
Kayseri'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
6
Altındağ'da Gecekondu Yangınında Hayatını Kaybeden Ülker Güleryüz Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Beykoz'da Haraç İsteyen 10 Zanlı Tutuklandı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!