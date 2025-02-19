İİT Fiji'nin Kudüs'teki Büyükelçiliğini Kınadı: Uluslararası Hukuka Aykırı Tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Fiji'ye Tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Güney Pasifik ülkesi Fiji’nin, İsrail'deki büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs’te açma kararını sert bir şekilde kınadı.

Karar Uluslararası Hukuka Aykırı

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka tarafından duyurulan bu gelişmeye ilişkin endişeler dile getirildi. Açıklamada, bu adımın Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına ve uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğu vurgulandı. Fiji'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin 478 sayılı kararına ters düştüğü belirtildi.

Kudüs'ün Statüsü ve Fiji Hükümetine Çağrı

Açıklamada, Kudüs'ün 1967 yılından beri işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edilerek, Fiji hükümetine bu kararından vazgeçmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

Diplomatik Görüşmeler ve Açıklama

Fiji Başbakanı Rabuka'nın, 14 Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı’nda İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığı görüşmede, Kudüs’te büyükelçilik açma niyetlerini açıkladığı da kaydedildi. Fiji Dışişleri Bakanlığı, hükümetlerinin Kudüs'te büyükelçilik açma kararını aldığını bildirerek, bu durumu resmileştirmişti.