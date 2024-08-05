İİT, İsrail'in İhlallerini Görüşmek Üzere Olağanüstü Toplanacak

İİT, İsrail'in Filistin Üzerindeki Saldırılarını Tartışacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 7 Ağustos Çarşamba günü, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırı ve ihlallerini ele almak üzere olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantı, İİT Genel Merkezinde gerçekleştirilecek ve dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak.

Toplantıda Görüşülecek Önemli Konular

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, toplantıda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastı ve İran'ın egemenlik ihlali gibi konuların yanı sıra, İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin halkına yönelik sürekli olarak devam eden ihlallerinin masaya yatırılacağı belirtildi.

7 Ekim Sonrası Gelişmeler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te kutsal değerlere yönelik ihlallere karşı duyulan öfkeyle İsrail'e kapsamlı bir saldırı düzenlemişti. Bu saldırılarda, İsrail tarafında 1200 kişi öldü, 5 bin 132 kişi yaralandı; Gazze'de ise 39 bin 583 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 91 bin 398'e ulaştı.

O tarihten bu yana, İsrail ordusunun operasyonları sonucunda 331'i karadan işgal süreçlerinde olmak üzere 684 askerin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Başka Bir Boyut: İnsani Ara ve Sonrası

24 Kasım 2023'te çatışmalara verilen insani ara süresinde, 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakılmıştır. Ancak, İsrail'in binlerce Filistinliyi alıkoymaya devam ettiği bilgileri gelmektedir.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İhlaller

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleriyle çatışmalar sonucu 604 Filistinli hayatını kaybetti. Bu durum, uluslararası kamuoyunda büyük bir infial uyandırmaya devam ediyor.