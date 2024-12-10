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İİT, İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılarını Kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Suriye'deki saldırılarını ve toprak işgalini kınayarak bölge istikrarı çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 20:23
İİT, İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılarını Kınadı

İİT, İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılarını Kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail ordusunun Suriye'deki altyapıyı hedef alan saldırılarını sert bir dille kınadı. Teşkilat, Tel Aviv yönetiminin Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından Suriye topraklarına yönelik askeri müdahaleleri ve işgal girişimlerini eleştirdi.

Uluslararası Hukukun İhlali

İİT'den yapılan açıklamada, İsrail'in Golan Tepeleri'nden başlayarak işgal alanını genişletme çabalarının ve altyapıya yönelik olan askeri saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in bu adımlarının uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ciddi şekilde ihlal ettiği ifade edildi.

Suriye'nin Egemenliğine Saygı Çağrısı

İİT, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek güven ve istikrarın korunması gerektiğine dikkat çekti. Genel Sekreterlik, Suriye halkının yanında olduğunu ve onların siyasi tercihlerine saygı duyduğunu belirtti.

Politik Taraflara Sorumluluk Çağrısı

Açıklamada, tüm siyasi taraflara Suriye halkının çıkarları konusunda sorumluluklarının bilincinde olmaları çağrısı yapıldı. Ayrıca, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin kurumları ve toprak bütünlüğünü güvence altına alacak bir geçiş sürecinin barış ve güven içinde tamamlanması için gerekli adımların atılması gerektiği belirtildi.

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