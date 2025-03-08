İİT Toplantısında Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Mali Destek Çağrısı

İİT toplantısında, Gazze'nin yeniden inşası için yapılan Mısır planı kabul edildi ve uluslararası destek çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 04:38
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 04:38
İİT Toplantısında Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Mali Destek Çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Suudi Arabistan'ın batısındaki Cidde kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya, üye ülkelerin yetkilileri ve dışişleri bakanları katıldı. Gündemde, İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü saldırılar, Filistin topraklarının ilhakı ve halkın zorla göç ettirilmesi gibi kritik konular ele alındı.

Toplantıda, Mısır'ın hazırladığı Gazze'nin yeniden inşa planı kabul edilirken, uluslararası toplum ile bölgesel ve uluslararası finans kuruluşlarına desteğin sağlanması çağrısı yapıldı. Bu doğrultuda, Mısır Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımlayarak, 4 Mart'ta Kahire'de gerçekleştirilen Arap Birliği Zirvesi sonuçlarının benimsenmesi kararının alındığını duyurdu.

Ayrıca, toplantıda, Filistin halkının devlet kurma yönündeki meşru özlemlerini gerçekleştirmek üzere kalıcı ve adil bir çözüme giden siyasi yolun öneminin altı çizildi. Bu bağlamda, Gazze'nin yeniden inşası için acil destek çağrısı, uluslararası camiadaki iş birliklerinin artırılması hedefleniyor.

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İİT Toplantısında Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Mali Destek Çağrısı
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