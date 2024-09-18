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İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı: Türkiye'nin Endişeleri

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki saldırılar ve Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti hakkında uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:29
İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı: Türkiye'nin Endişeleri

Türkiye'nin Ürdün'deki İİT ve Arap Birliği Toplantısı

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu toplantısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantının Detayları

Bakanlık, Bakan Hakan Fidan'ın, Gazze Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini belirtti. Ayrıca görüşmelerin Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildiği ifade edildi.

Endişe Verici Durumlar

Açıklamada, "Gazze'de devam eden soykırımın yanı sıra Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan yerleşimci şiddeti ile İsrail ordusunun saldırıları endişe verici boyutlardadır. Bölgemizin istikrarını ve uluslararası düzeni tehdit eden bu saldırıların durdurulması ve tansiyonun düşürülmesi için uluslararası toplumun bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir" denildi.

Barış İçin Çözüm Çabaları

İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu'nun, Filistin'de kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüreceği belirtilerek, Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması ve Birleşmiş Milletlere tam üyeliği konusundaki çabalarına destek verileceği aktarıldı.

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