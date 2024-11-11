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İİT ve Arap Birliği'nden BMGK'ya Gazze için Ateşkes Çağrısı

İİT ve Arap Birliği Zirvesi, BMGK'ya Gazze'de ateşkes için bağlayıcı karar alma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 23:57
İİT ve Arap Birliği'nden BMGK'ya Gazze için Ateşkes Çağrısı

İİT-Arap Birliği Zirvesi'nden Önemli Mesajlar

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için bağlayıcı karar alma çağrısında bulundu. Bu çağrı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Arap ve İslam ülkeleri liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen olağanüstü ortak zirve sonrası yayımlanan sonuç bildirisinde yer aldı.

Uluslararası Çifte Standartlar Kınandı

Bildiride, “İsrail'le ilişkilerde uluslararası çifte standardı kınıyoruz, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz” şeklinde ifadelere yer verildi. Ayrıca, İsrail'in BM Genel Kurulu'na katılımının dondurulması için uluslararası destek çağrılarak, tüm ülkelere “İsrail'e silah ve mühimmat ihracatını yasaklamaları” talep edildi.

İhsanlı Adalet ve Hızlı Müdahale Gereği

Gazze'ye yönelik saldırıların, Irak, Suriye ve İran'ın egemenliğini ihlal ettiğine dikkat çekilen bildiride, BM'nin net önlemler alamadığı ve uluslararası toplumun başarısız olduğu vurgulandı. İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de işlediği suçların bağımsız bir uluslararası komisyon tarafından araştırılması talep edildi.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

İki devletli çözüm çerçevesinde, başkenti işgal altındaki Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması için uluslararası etkin taraflara çağrılar yapıldı. Ayrıca, Filistin'in BM'ye tam üyeliği ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı için mücadele edilmesi yönünde adımlar atılması gerektiği ifade edildi.

Uluslararası Toplumdan Destek Bekleniyor

Uluslararası Adalet Divanı'nın görüşlerinin hayata geçirilmesi ve üyelerin, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği belirtildi. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi pek çok lider katıldı ve toplantının önemine vurgu yapıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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İİT ve Arap Birliği'nden BMGK'ya Gazze için Ateşkes Çağrısı
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