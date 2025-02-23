IKBY, Bağdat ile Petrol İhracatında Anlaşma Sağladı

IKBY, Irak ile petrol ihracatını yeniden başlatma konusunda anlaşma yaptığını açıkladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 14:40
IKBY, Bağdat ile Petrol İhracatında Anlaşma Sağladı

IKBY, Petrol İhracatında Tarihi Anlaşma

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), petrol ihracatının yeniden başlatılması için Irak ile önemli bir anlaşma sağladığını duyurdu. IKBY hükümeti, bu konuda detaylı bir yazılı açıklama yaptı.

İki Bakanlık Arasında Protokol

Anlaşmaya göre, IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Irak Petrol Bakanlığı, IKBY’de üretilen petrolün ihracatını yeniden başlatmak için bir araya geldi. Ayrıca, taraflar petrol boru hattının teknik detaylarını incelemek üzere ortak bir ekip oluşturacak.

Ceyhan Limanı Üzerinden İhracat

Irak Petrol Bakanlığı, IKBY’de üretilen petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatını sağlamak amacıyla gerekli prosedürlerin tamamlandığını belirtti. Bu gelişme, petrolün uluslararası pazarlardaki akışı için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ekonomik Etkiler

Hatırlanacağı üzere, Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 25 Mart 2023'te Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda kritik bir karar almış ve bu tarihten itibaren Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştur. Bu durum, Irak'a 23 milyar dolardan fazla ekonomik zarar vermiştir.

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