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IKBY Başbakanı Barzani, Bahreyn Kralı Al Halife ile Manama'da Görüştü

IKBY Başbakanı Barzani, Bahreyn Kralı Al Halife ile ikili ilişkileri ve destek konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 18:48
IKBY Başbakanı Barzani, Bahreyn Kralı Al Halife ile Manama'da Görüştü

IKBY Başbakanı Barzani'den Bahreyn Ziyareti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Bahreyn'deki temasları kapsamında, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

IKBY Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede taraflar ikili ilişkileri ele aldı. Bahreyn Kralı, IKBY'yi çeşitli alanlarda desteklemeye hazır olduğunu ifade etti. Barzani ise Bahreyn Krallığı'na verdiği destek için teşekkürlerini iletti.

Gelecek Vizyonu

Görüşmede, iki taraf da ilişkilerin güçlendirilmesi ve IKBY'de Bahreyn konsolosluğunun açılması konularında mutabakat sağladı. Ayrıca, gelecekte Manama-Erbil arasında uçuşların gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

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