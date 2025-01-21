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IKBY Başbakanı Barzani'den Yangın Sonrası Taziye Mesajı

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Kartalkaya'daki yangında ölenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 19:34
IKBY Başbakanı Barzani'den Yangın Sonrası Taziye Mesajı

IKBY Başbakanı Barzani'den Kartalkaya'daki Yangın İçin Başsağlığı Mesajı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Barzani, X hesabından yaptığı paylaşımda, yangının neden olduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bu zor zamanda, kurbanların ailelerine ve Türkiye halkı ile hükümetine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkmen Bakan Maruf'tan Destek Mesajı

IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf da X hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Maruf, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını bizi derinden üzmüştür. Yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ruhları şad olsun. Başın sağ olsun Türkiyem." ifadelerini kullandı.

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