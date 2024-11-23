IKBY Başbakanı Barzani: "Türkiye ile Güvenlik Durumunu Anlıyoruz"

IKBY Başbakanı Barzani'den Türkiye ile İlişkiler Hakkında Açıklama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye ile olan ilişkilerini güçlendirdiklerini vurgulayarak, "Bölgedeki güvenlik durumu hakkında iyi bir anlayışa sahibiz." ifadelerini kullandı. Barzani, bu açıklamayı Duhok'ta gerçekleştirilen Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu'nda yaptı.

Ekonomik Çeşitlilik Vurgusu

Barzani, IKBY'nin petrole bağımlı olmasının sorunlu olabileceğinin farkında olduklarını belirterek, ekonomik çeşitliliğe yönelme çabalarını dile getirdi.

İran ile İyi İlişkiler

Başbakan, İran'ın Irak'ın önemli bir komşusu olduğunu ifade ederek, Irak'ın İran ile sağlam ilişkiler içerisinde olmasının normal olduğunu kaydetti.

Batı ile İlişkiler

Barzani, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı ülkelerle olan ilişkilerinin de olumlu olduğunu belirtti. Ancak, bu durumun Çin veya başka ülkelerle ilişkilerinin kötü olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Türkiye ile İlişkilerin Önemi

Barzani, Türkiye ile olan ilişkileri hakkında, "Türkiye ile iyi ekonomik ve ticari ilişkilerimiz var." diyerek, Türkiye'nin bölgedeki sorunları çözmek için barışçıl yollar aramasının kendilerine cesaret verdiğini belirtti. "Bu yüzden Türkiye ile ilişkilerimizi iyi, hatta daha iyi olarak nitelendirebilirim." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.