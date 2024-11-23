DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.406.719,41 0,51%

IKBY Başbakanı Barzani: "Türkiye ile Güvenlik Durumunu Anlıyoruz"

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu ve güvenlik konularında iyi bir anlayışa sahip olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 17:39
IKBY Başbakanı Barzani: "Türkiye ile Güvenlik Durumunu Anlıyoruz"

IKBY Başbakanı Barzani'den Türkiye ile İlişkiler Hakkında Açıklama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye ile olan ilişkilerini güçlendirdiklerini vurgulayarak, "Bölgedeki güvenlik durumu hakkında iyi bir anlayışa sahibiz." ifadelerini kullandı. Barzani, bu açıklamayı Duhok'ta gerçekleştirilen Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu'nda yaptı.

Ekonomik Çeşitlilik Vurgusu

Barzani, IKBY'nin petrole bağımlı olmasının sorunlu olabileceğinin farkında olduklarını belirterek, ekonomik çeşitliliğe yönelme çabalarını dile getirdi.

İran ile İyi İlişkiler

Başbakan, İran'ın Irak'ın önemli bir komşusu olduğunu ifade ederek, Irak'ın İran ile sağlam ilişkiler içerisinde olmasının normal olduğunu kaydetti.

Batı ile İlişkiler

Barzani, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı ülkelerle olan ilişkilerinin de olumlu olduğunu belirtti. Ancak, bu durumun Çin veya başka ülkelerle ilişkilerinin kötü olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Türkiye ile İlişkilerin Önemi

Barzani, Türkiye ile olan ilişkileri hakkında, "Türkiye ile iyi ekonomik ve ticari ilişkilerimiz var." diyerek, Türkiye'nin bölgedeki sorunları çözmek için barışçıl yollar aramasının kendilerine cesaret verdiğini belirtti. "Bu yüzden Türkiye ile ilişkilerimizi iyi, hatta daha iyi olarak nitelendirebilirim." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buse Öğretmen, Herekol Dağı'ndaki Çocukları Geleceğe Hazırlıyor
2
AK Parti Gölbaşı 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleşti
3
Beylikdüzü'nde Fabrika Yangınına 14 Saatlik Müdahele: Çökmeler Meydana Geldi
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsmet Uçma'yı Anma Programında Duygusal Bir Konuşma Yaptı
5
Batı Trakya Türkleri Nafplion'daki Tarihi Hamamın Restorasyonunu Sevinçle Karşıladı
6
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"
7
Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatı'nda Eğitimler Devam Ediyor

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı