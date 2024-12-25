DOLAR
35,19 0%
EURO
36,63 0,19%
ALTIN
2.960,73 -0,06%
BITCOIN
3.473.546,51 -1,43%

IKBY Başkanı Barzani'den Azerbaycan'a Dayanışma Mesajı

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Kazakistan'daki uçak kazası nedeniyle Azerbaycan ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 21:00
IKBY Başkanı Barzani'den Azerbaycan'a Dayanışma Mesajı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Kazakistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle Azerbaycan ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. Barzani, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan uçağının düşmesinden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

Barzani, düşünceleri ve dualarının faciadan etkilenenlerle birlikte olduğunu dile getirerek, IKBY’nin bu zor zamanda Azerbaycan ile birlik ve dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de X platformundan bir paylaşımda bulunarak, uçak kazasından dolayı derin bir üzüntü duyduğunu belirtti. Başbakan Barzani, “Bu zor zamanda, düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte.” şeklinde ifadeler kullandı.

Kazakistan’daki Uçak Kazası

Azerbaycan Hava Yolları’nın (AZAL), Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. AZAL, uçakta 5’i mürettebat olmak üzere toplam 67 kişinin bulunduğunu açıkladı. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin ise kurtulduğunu bildirdi.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan’da bir günlük 26 Aralık milli yas ilan edildi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mozambik'te Güvenlik Açığı: Hapishaneden Çok Sayıda Mahkum Firar Etti
2
Lübnan'da Savaş Mühimmatının Patlaması: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
IKBY Başkanı Barzani'den Azerbaycan'a Dayanışma Mesajı
4
Suriye'de Halep Protestoları: Ölümler ve Yaralanmalar Yaşandı
5
İstanbul'da Okul Spor Kulüpleri Ligi'nin İkinci Sponsorluk Anlaşması İmzalandı
6
Esenyurt'ta Kamyonet Otobüs Durağına Çarptı: 3 Yaralı
7
RTÜK Başkanı Şahin'den Narin Güran Cinayeti Davası Hakkında Önemli Açıklama

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek