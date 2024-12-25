IKBY Başkanı Barzani'den Azerbaycan'a Dayanışma Mesajı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Kazakistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle Azerbaycan ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. Barzani, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan uçağının düşmesinden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

Barzani, düşünceleri ve dualarının faciadan etkilenenlerle birlikte olduğunu dile getirerek, IKBY’nin bu zor zamanda Azerbaycan ile birlik ve dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de X platformundan bir paylaşımda bulunarak, uçak kazasından dolayı derin bir üzüntü duyduğunu belirtti. Başbakan Barzani, “Bu zor zamanda, düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte.” şeklinde ifadeler kullandı.

Kazakistan’daki Uçak Kazası

Azerbaycan Hava Yolları’nın (AZAL), Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. AZAL, uçakta 5’i mürettebat olmak üzere toplam 67 kişinin bulunduğunu açıkladı. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin ise kurtulduğunu bildirdi.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan’da bir günlük 26 Aralık milli yas ilan edildi.