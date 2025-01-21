DOLAR
35,62 -0,14%
EURO
37,14 -0,19%
ALTIN
3.139,66 -1,32%
BITCOIN
3.781.446,44 -2,27%

IKBY Başkanı Barzani'den Yangın Sonrası Dayanışma Mesajı

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Kartalkaya'daki yangın sonrası üzüntülerini dile getirerek dayanışma mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 20:14
IKBY Başkanı Barzani'den Yangın Sonrası Dayanışma Mesajı

IKBY Başkanı Barzani'den Yangın Mesajı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın sonrası dayanışma mesajı paylaştı.

Barzani, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, yangının getirdiği üzüntüyü dile getirdi. “Düşüncelerim ve dualarım bu zor zamanda kurbanlar, aileleri ve Türkiye halkıyla birlikte. Sizinle dayanışma içindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani'nin bu mesajı, yaşanan üzücü olayın ardından bölgesel dayanışmanın önemini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze Açıklaması: Ateşkesin Önemi
2
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Tutuklandı
3
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan ile İlişkileri Genişletme Vurgusu Yaptı
4
Bursa'da Denetimli Serbestlik İçin Üniversiteler Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
5
AGD Üyelerinden İstanbul'da İsrail Protestosu
6
Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
7
Anadolu Ajansı, Deyrizor Askeri Havaalanı'nı Görüntüledi

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor