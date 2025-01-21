IKBY Başkanı Barzani'den Yangın Sonrası Dayanışma Mesajı

IKBY Başkanı Barzani'den Yangın Mesajı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın sonrası dayanışma mesajı paylaştı.

Barzani, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, yangının getirdiği üzüntüyü dile getirdi. “Düşüncelerim ve dualarım bu zor zamanda kurbanlar, aileleri ve Türkiye halkıyla birlikte. Sizinle dayanışma içindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani'nin bu mesajı, yaşanan üzücü olayın ardından bölgesel dayanışmanın önemini vurguladı.