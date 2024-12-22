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IKBY Başkanı Barzani, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile Erbil'de Bülten Görüşmesi Yaptı

Neçirvan Barzani ve Guido Crosetto, terörle mücadele ve bölgedeki gelişmeleri ele almak için Erbil'de bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 15:50
IKBY Başkanı Barzani, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile Erbil'de Bülten Görüşmesi Yaptı

Barzani ve Crosetto Erbil'de Bir Araya Geldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Erbil'de önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ana konularını terörle mücadele ve bölgedeki güncel gelişmeler oluşturdu.

Görüşmenin Ana Temaları

IKBY Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Barzani ve Crosetto arasındaki görüşmede Suriye ve çevresindeki son gelişmelere dikkat çekildi. İtalya'nın terörle mücadeledeki katkıları, Irak ve IKBY'deki mevcut durum, ayrıca DEAŞ terör örgütünün yeniden canlanmasının yaratabileceği tehditler değerlendirilmiştir.

Uluslararası İş Birliği Vurgusu

Görüşme sırasında Crosetto, ortak güvenlik zorluklarının üstesinden gelinmesinde sürdürülebilir uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı. İtalya'nın bölgeye destek verme konusundaki kararlılığını ifade ettiği belirtildi.

Bağdat'taki Önceki Görüşmeler

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, görüşmesinin bir gün öncesinde Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile de bir araya geldi. Bu toplantıda ikili ilişkiler, İtalya’nın Irak’a olan uluslararası koalisyon desteği ve Suriye’deki durum masaya yatırılmıştı.

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