IKBY Başkanı Barzani, Trump'ın Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Trump’ın 20 maddelik Gazze çatışmasını sonlandırma planını memnuniyetle karşıladı ve taraflara müzakere çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:00
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Trump’ın Gazze planını memnuniyetle karşıladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze'deki çatışmayı sonlandırmak amacıyla açıklanan plana ilişkin değerlendirmede bulundu.

Barzani'den barış ve müzakere çağrısı

Yerel medyaya göre Barzani, Trump’ın Gazze’deki çatışmaya son vermeye yönelik kapsamlı planını memnuniyetle karşıladığını belirtti ve liderliğini takdirle karşıladığını ifade etti.

Barzani, “Bölge halkları için barış, güvenlik ve kalıcı refahın sağlanması amacıyla, tüm tarafları yapıcı bir şekilde müzakereye katılmaya ve uzlaşma ruhu göstermeye davet ediyorum.” şeklinde çağrıda bulundu.

Planın içeriği ve liderlerin açıklamaları

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı. Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde savaşın derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek desteğini açıkladı.

