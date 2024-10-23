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IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye Destek Mesajı

Neçirvan Barzani, Türkiye'deki terör saldırısını kınadı ve dayanışma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 21:51
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye Destek Mesajı

IKBY Başkanı'ndan Türkiye'ye Dayanışma Mesajı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Barzani'nin Açıklamaları

Barzani, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Ankara'da gerçekleşen terör saldırısını kınıyorum. Düşüncelerim ve dualarım kurbanların aileleriyle birlikte ve yaralılara acil şifalar diliyorum." şeklinde ifadelerde bulundu.

Dayanışma Vurgusu

IKBY Başkanı, ayrıca "Terörizme karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz." diyerek dayanışma mesajını pekiştirdi.

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