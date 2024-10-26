IKBY'de Hükümette Yer Almama Kararı

IKBY'de Hükümette Yer Almama Kararları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) son milletvekili seçimlerinin ardından, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu), hükümette yer almayacağını duyurdu. Bu açıklama, Yeni Nesil Hareketi tarafından yapılan benzer bir duyurudan hemen sonra geldi.

Toplantının Detayları

Yekgirtu, parti lideri Selahaddin Bahaddin yönetiminde Erbil’de düzenlenen bir toplantı sonrasında yazılı bir açıklama yaptı. Toplantıda, seçim sırasında yaşanan "eksiklik ve ihlallerin" tartışıldığı ifade edildi. Parti, yeni hükümette yer almayacaklarını ve muhalefet yapacaklarını belirtti.

Seçim Sonuçları ve Sandalye Dağılımı

20 Ekim’de gerçekleştirilen seçimlerde Yekgirtu’nun 116,981 oy aldığı ve mecliste 7 sandalye alacağı tahmin ediliyor. 2018 seçimlerinde Yekgirtu'nun yer aldığı koalisyon ise 79,434 oy ile 5 koltuk kazanmıştı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Goran (Değişim) Hareketi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği ile önceki koalisyon hükümetine katılmayan Yekgirtu, Yeni Nesil Hareketi ve Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) ile birlikte muhalefette bulunmayı planlıyor.

Diğer Partilerin Açıklamaları

Yeni Nesil Hareketi lideri Şasuvar Abdulvahid, bakanlık kazanmak için hükümette yer almayacaklarını vurguladı. Abdulvahid, "Hedefimiz iktidarı değiştirmektir. Hükümet başkanının KDP veya KYB’den olmaması gerektiğini düşünüyoruz," dedi.

Öte yandan, Komel lideri Ali Bapir de seçimlerde "hile yapıldığını" iddia ederek mecliste yer almayacaklarını açıkladı.

Başka Partilerin Oy Dağılımı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun verilerine göre, KDP’nin 809,197, KYB’nin 408,141, Yeni Nesil Hareketi’nin 290,991, Yekgirtu’nun 116,981, Komel’in 64,710, Halwest’in 55,775, Halk Cephesi’nin 33,365 ve Goran’ın 11,621 oy aldığı bildirildi. Bu verilere göre, 100 sandalyeli mecliste tahmini dağılım şöyle: KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Yekgirtu 7, Komel 3, Halwest 4, Halk Cephesi 2 ve Goran 1 sandalye alacak.