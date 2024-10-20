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IKBY'de Milletvekili Seçimlerine Katılım Oranı Yüzde 72

IKBY'de yapılan milletvekili seçimlerinde katılım oranı %72 olarak belirlendi. Detaylar ve il bazında istatistikler haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 23:27
IKBY'de Milletvekili Seçimlerine Katılım Oranı Yüzde 72

IKBY Milletvekili Seçimlerinde Katılım Oranı Açıklandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirilen milletvekili seçimlerine katılım oranı %72 olarak bildirildi. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, seçimle ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı.

Seçmen ve Aday Sayısı

Yapılan açıklamaya göre, IKBY'de oy kullanma hakkına sahip toplam 2 milyon 683 bin 618 seçmen bulunuyor ve bu seçimde 1191 aday yarışıyor.

İl Bazındaki Katılım Oranları

Seçim sonuçlarına göre, farklı bölgelerdeki katılım oranları şu şekilde sıralandı:

  • Erbil: %74
  • Süleymaniye: %65
  • Halepçe: %69
  • Duhok: %78

Özel Oylama Süreci

Cuma günü gerçekleştirilen ve 215 bin 960 güvenlik personelinin katıldığı özel oylama sürecinde, katılım oranı %97'ye ulaştı. Seçim Komisyonu, genel seçimlerin tamamlanmasından 24 saat sonra ilk sonuçların açıklanacağını bildirdi.

Geçmiş Seçimlerle Karşılaştırma

IKBY’nin 2018 yılındaki milletvekili seçimlerinde katılım oranı %59,8 olarak kaydedilmişti.

Gelişmelerin takip edildiği bu seçim süreci, bölgedeki siyasi atmosferin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak.

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