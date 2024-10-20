IKBY'de Milletvekili Seçimlerine Katılım Oranı Yüzde 72

IKBY Milletvekili Seçimlerinde Katılım Oranı Açıklandı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirilen milletvekili seçimlerine katılım oranı %72 olarak bildirildi. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, seçimle ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı.
Seçmen ve Aday Sayısı
Yapılan açıklamaya göre, IKBY'de oy kullanma hakkına sahip toplam 2 milyon 683 bin 618 seçmen bulunuyor ve bu seçimde 1191 aday yarışıyor.
İl Bazındaki Katılım Oranları
Seçim sonuçlarına göre, farklı bölgelerdeki katılım oranları şu şekilde sıralandı:
- Erbil: %74
- Süleymaniye: %65
- Halepçe: %69
- Duhok: %78
Özel Oylama Süreci
Cuma günü gerçekleştirilen ve 215 bin 960 güvenlik personelinin katıldığı özel oylama sürecinde, katılım oranı %97'ye ulaştı. Seçim Komisyonu, genel seçimlerin tamamlanmasından 24 saat sonra ilk sonuçların açıklanacağını bildirdi.
Geçmiş Seçimlerle Karşılaştırma
IKBY’nin 2018 yılındaki milletvekili seçimlerinde katılım oranı %59,8 olarak kaydedilmişti.
Gelişmelerin takip edildiği bu seçim süreci, bölgedeki siyasi atmosferin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak.