IKBY, Heniyye'ye Yönelik Suikasti Kınadı

Hamas Lideri Hedef Alındı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da maruz kaldığı suikast girişimini şiddetle kınayarak, olayın bölgedeki gerginlikleri artırabileceği uyarısında bulundu.

IKBY Açıklaması

IKBY Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, "Tahran'da yapılan saldırıyı kınıyoruz ve bu tehlikeli durumu büyük bir endişe ile takip ediyoruz," denildi. Ayrıca, "Gerilimlerin tırmanması, bölgenin barış ve istikrarına büyük tehditler oluşturabilir, geniş çaplı ve daha ağır sonuçlara yol açabilir" ifadeleri yer aldı.

Olayın Detayları

İsmail Heniyye, Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'daydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde Heniyye'nin kaldığı konuta yapılan saldırıyı duyurdu. Hamas ve İran, bu suikast girişiminden İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililerin konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadığı dikkat çekti.

6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine seçilen Heniyye, bu önemli konumda yer almaya devam ediyor.