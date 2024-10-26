IKBY, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısını Kınadı

IKBY, İsrail'in İran Saldırısını Kınadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarına tepki göstererek bu eylemi kınadı. IKBY, çatışmanın daha da tırmanmasının tüm bölgenin istikrarı için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Açıklamalar ve Çağrılar

IKBY Başkanlığı, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “savaşın tırmanmasının tüm bölgenin istikrarını tehdit ettiğini” belirtti. Açıklamada, tüm taraflara çatışmaların daha da büyümesini önlemek için çaba gösterme çağrısında bulunuldu.

İsrail ve İran Arasındaki Gerilim

İsrail, 1 Ekim'de İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırılarına karşılık olarak hedef aldığı askeri noktaları vurduğunu açıkladı. İran ise, saldırıların gerçekleştiği bölgelerdeki hava savunma sistemlerinin etkili bir şekilde karşılık verdiğini, ancak bazı yerlerde sınırlı hasar yaşandığını bildirdi. İran ordusu, söz konusu saldırılarda iki askerin yaşamını yitirdiğini de açıkladı.

, IKBY'nin yaptığı açıklamalar, Orta Doğu'daki gerginliği ve çatışmaların bölgesel istikrar üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne sermektedir.