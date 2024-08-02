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IKBY'li BAKAN YARDIMCISI PKK'nın Sincar'dan Çıkması Gerektiğini Vurguladı

IKBY Şehitler Bakanlığı, PKK'nın Sincar'dan çıkarılması gerektiğini ifade etti. Yezidi kurbanları için adalet talep edildi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 23:00
IKBY'li BAKAN YARDIMCISI PKK'nın Sincar'dan Çıkması Gerektiğini Vurguladı

IKBY'li Bakan Yardımcısı PKK'nın Sincar'dan Çıkarılması Gerektiğini Belirtti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Şehitler ve Enfal Bakan Yardımcısı Navser Nuri, terör örgütü PKK'nın ve diğer silahlı grupların Sincar bölgesinden çıkarılması gerektiğini açıkladı.

Duhok'taki Anma Etkinliği

Bu açıklama, Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'ı işgali ve Yezidilere yönelik gerçekleştirdiği katliamın 10. yılı anısına düzenlenen etkinlik sırasında gerçekleştirildi. Etkinliğe, katliamda yakınlarını kaybedenler, Yezidi temsilcileri ve hükümet yetkilileri katılarak, anma amacıyla mum yaktı ve şiirler okudu. Ayrıca, belgesel gösterimi de yapıldı.

Sincar Anlaşması'nın Uygulanması Gerek

Nuri, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Sincar’da var olan silahlı grupların bölgeden çekilmesi halinde, bakanlık olarak toplu mezarların açılması sürecine devam edebileceklerini ifade etti. Nuri, şunları söyledi:

“Sincar'daki sorunların çözülebilmesi ve kurbanların yakınlarının tazminat alabilmesi için Irak’ın Uluslararası Adalet Divanı’na üye olmasını istiyoruz. Irak 2005’te bu üyelikten yararlandı ancak sonrasında geri çekildi. Irak tekrar üye olursa, bu durum IKBY'ye de fayda sağlayacaktır.”

Yezidiler İçin Adalet Talebi

Laleş Kültür Merkezi Başkanı Said Cerdo ise, Irak hükümetinin DEAŞ'tan etkilenen bireylere tazminat ödemesi gerektiğini belirtti. Cerdo, hükümetin Yezidi toplumuna yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) açılan davaların sonuçlanması için adım atması gerektiğini vurguladı.

Yezidilerin Sincar’dan dönebilmesi için PKK'nın bölgeden çıkarılmasını talep eden Cerdo, Sincar'da normalleşme sağlanması durumunda Yezidilerin evlerine dönebilileceğini ifade etti.

Irak’ın Duhok kentinde terör örgütü DEAŞ’ın 3 Ağustos 2014’te Sincar’ı işgal etmesi ve Yezidilere...

Irak’ın Duhok kentinde terör örgütü DEAŞ’ın 3 Ağustos 2014’te Sincar’ı işgal etmesi ve Yezidilere yönelik katliamının 10. yılında anma etkinliği düzenlendi. Ekinliğe katılan Laleş Kültür Merkezi Başkanı Said Cerdo, konuşma yaptı.

Irak’ın Duhok kentinde terör örgütü DEAŞ’ın 3 Ağustos 2014’te Sincar’ı işgal etmesi ve Yezidilere...

Irak’ın Duhok kentinde terör örgütü DEAŞ’ın 3 Ağustos 2014’te Sincar’ı işgal etmesi ve Yezidilere yönelik katliamının 10. yılında anma etkinliği düzenlendi. Ekinliğe katılan Laleş Kültür Merkezi Başkanı Said Cerdo, konuşma yaptı.

Irak’ın Duhok kentinde terör örgütü DEAŞ’ın 3 Ağustos 2014’te Sincar’ı işgal etmesi ve Yezidilere...

Irak’ın Duhok kentinde terör örgütü DEAŞ’ın 3 Ağustos 2014’te Sincar’ı işgal etmesi ve Yezidilere yönelik katliamının 10. yılında anma etkinliği düzenlendi. Ekinliğe katılan Laleş Kültür Merkezi Başkanı Said Cerdo, konuşma yaptı.

Irak’ın Duhok kentinde terör örgütü DEAŞ’ın 3 Ağustos 2014’te Sincar’ı işgal etmesi ve Yezidilere...

Irak’ın Duhok kentinde terör örgütü DEAŞ’ın 3 Ağustos 2014’te Sincar’ı işgal etmesi ve Yezidilere yönelik katliamının 10. yılında anma etkinliği düzenlendi. Ekinliğe katılan Laleş Kültür Merkezi Başkanı Said Cerdo, konuşma yaptı.

Irak’ın Duhok kentinde terör örgütü DEAŞ’ın 3 Ağustos 2014’te Sincar’ı işgal etmesi ve Yezidilere...

Irak’ın Duhok kentinde terör örgütü DEAŞ’ın 3 Ağustos 2014’te Sincar’ı işgal etmesi ve Yezidilere yönelik katliamının 10. yılında anma etkinliği düzenlendi. Ekinliğe katılan Laleş Kültür Merkezi Başkanı Said Cerdo, konuşma yaptı.

Irak’ın Duhok kentinde terör örgütü DEAŞ’ın 3 Ağustos 2014’te Sincar’ı işgal etmesi ve Yezidilere...

Irak’ın Duhok kentinde terör örgütü DEAŞ’ın 3 Ağustos 2014’te Sincar’ı işgal etmesi ve Yezidilere yönelik katliamının 10. yılında anma etkinliği düzenlendi. Ekinliğe katılan Laleş Kültür Merkezi Başkanı Said Cerdo, konuşma yaptı.

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