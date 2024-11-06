IKBY Liderleri Trump'ı Tebrik Etti

IKBY Başkanı ve Başbakanı'ndan Trump’a Tebrik Mesajı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump’ı kutladı.

Barzani’nin Mesajı

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, X sosyal medya platformunda yapmış olduğu paylaşımda, Trump’a en içten tebriklerini ilettiklerini ifade etti. Ayrıca, IKBY, Irak ve ABD arasındaki ilişkileri derinleştirmek ve ortaklığı güçlendirmek için birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Başbakan Barzani’nin Açıklaması

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de aynı platformdan bir mesaj yayımlayarak, Trump’ı tebrik etti. Mesrur Barzani, IKBY ile ABD arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi ve bölgede barış ile istikrarı sağlamak adına işbirliği yapmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.