IKBY Meclis Geçici Başkanı Muhammed Süleyman İstifa Etti

IKBY Meclis Geçici Başkanı İstifa Etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi’nin geçici başkanlığını üstlenen Muhammed Süleyman, bugün yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Süleyman, meclisin en yaşlı milletvekili olarak bu görevi yürütüyordu.

Meclis Toplantısında Çoğunluk Sağlanamadı

Bugün IKBY Meclisi’nde gerçekleştirilen oturumda, meclis başkanlığı için yeterli çoğunluk sağlanamadı. 100 sandalyeli mecliste yalnızca 26 milletvekili toplantıya katıldı. Yeni Nesil Hareketi’nden Muhammed Süleyman, ihalenin tamamlanmamasının ardından görevinden ayrıldığını açıkladı.

2 Temmuz 2023’te sona eren Meclisin 6. döneminin ilk oturumu, yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra 2 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Ancak bu oturumda, meclis başkanı ve yardımcılarının seçimi yine yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.

Başkanlık Seçimi Süreci

Meclis başkanlığının seçimi için en az 51 milletvekilinin oyuyla onaylanması gerekiyor. Seçim yapıldıktan sonra, IKBY Başkanı’nın belirlenmesi süreci 30 gün içinde başlayacak. Adaylık süreçlerinin tamamlanmasının ardından ise meclis salt çoğunlukla yeni başkanı belirleyecek.

Geçtiğimiz günlerde yapılan 20 Ekim tarihli milletvekili seçimlerinde, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 39, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 3, Halwest (Duruş) Hareketi 4, Halk Cephesi 2, Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu 1 sandalye kazanmıştı.