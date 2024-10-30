IKBY Milletvekili Seçimlerinin Nihai Sonuçları Açıklandı

IKBY Milletvekili Seçim Sonuçları Açıklandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 20 Ekim'de gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinin nihai sonuçları resmi olarak duyuruldu. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, seçim sonuçlarını açıklarken, katılımcıların %72,6 oranında oy kullandığını bildirdi.

Parti Dağılımı

Açıklanan sonuçlara göre, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 39 koltukla birinci sırayı alırken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 23 koltukla ikinci oldu. Yeni Nesil Hareketi ise 15 koltukla üçüncü sırada yer aldı. Diğer partilerin aldığı koltuklar ise şu şekilde sıralandı:

Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu): 7

Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel): 3

Halwest (Duruş) Hareketi: 4

Halk Cephesi: 2

Goran: 1

Kürdistan İttifakı Grubu: 1

Seçim süreci, Bölge'nin siyasi geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir.