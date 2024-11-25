DOLAR
34,59 -0,13%
EURO
36,29 -0,8%
ALTIN
2.989,43 0,55%
BITCOIN
3.397.299,01 -1,45%

IKBY Nüfusu 6,3 Milyonu Geçti: Yeni Rakamlar Açıklandı

IKBY nüfusunun 6,3 milyonun üzerine çıktığı, Planlama Bakanı tarafından duyuruldu.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:09
IKBY Nüfusu 6,3 Milyonu Geçti: Yeni Rakamlar Açıklandı

IKBY Nüfusu 6,3 Milyonu Geçti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) nüfusun 6,3 milyonu geçtiği açıklandı. IKBY Planlama Bakanı Dara Raşid Mahmud, düzenlediği basın toplantısında, Irak genelinde gerçekleştirilen nüfus sayımının ön sonuçlarını paylaştı.

Yeni Nüfus Verileri

Mahmud, IKBY nüfusunun 6 milyon 370 bin 668 olarak belirlenirken, bölgede ortalama 4,3 kişilik 1 milyon 379 bin 163 ailenin bulunduğunu duyurdu. Erkek nüfusunun 3 milyon 200 bin 506, kadın nüfusunun ise 3 milyon 170 bin 162 olduğunu ifade etti.

Nüfus Artış Hızı ve Demografik Dağılım

Nüfus artış hızının yüzde 2,48 olduğunu kaydeden Mahmud, yaş gruplarına göre nüfus dağılımını da aktararak, 15 yaş altı nüfusun yüzde 31,9, 15-64 yaş arası nüfusun yüzde 63,7 ve 64 yaş üstü nüfusun ise yüzde 4,4 olduğunu belirtti. Ayrıca, kentsel nüfusun yüzde 84, kırsal nüfusun ise yüzde 16 oranında olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ise ülke genelinde nüfusun 45 milyonu geçtiğini belirtmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu
2
Fransa'da Cinsel İstismar Davasında 20 Yıl Hapis Cezası Talebi
3
CHP'li Karatepe: Yerinde Dönüşüm Projesi Destekleri Yetersiz, Güncellenmeli
4
Bosna Hersek'te Devlet Günü Coşkuyla Kutlandı
5
Mersin'de Haraç İsteyen 7 Zanlıdan 5'i Tutuklandı
6
2024 Yılı İklim Liderleri Ödülleri Sahiplerini Buldu
7
Manisa'da Konteyner Yatakhanede Yangın: 4 İşçi Yaralandı

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı