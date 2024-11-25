IKBY Nüfusu 6,3 Milyonu Geçti: Yeni Rakamlar Açıklandı

IKBY Nüfusu 6,3 Milyonu Geçti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) nüfusun 6,3 milyonu geçtiği açıklandı. IKBY Planlama Bakanı Dara Raşid Mahmud, düzenlediği basın toplantısında, Irak genelinde gerçekleştirilen nüfus sayımının ön sonuçlarını paylaştı.

Yeni Nüfus Verileri

Mahmud, IKBY nüfusunun 6 milyon 370 bin 668 olarak belirlenirken, bölgede ortalama 4,3 kişilik 1 milyon 379 bin 163 ailenin bulunduğunu duyurdu. Erkek nüfusunun 3 milyon 200 bin 506, kadın nüfusunun ise 3 milyon 170 bin 162 olduğunu ifade etti.

Nüfus Artış Hızı ve Demografik Dağılım

Nüfus artış hızının yüzde 2,48 olduğunu kaydeden Mahmud, yaş gruplarına göre nüfus dağılımını da aktararak, 15 yaş altı nüfusun yüzde 31,9, 15-64 yaş arası nüfusun yüzde 63,7 ve 64 yaş üstü nüfusun ise yüzde 4,4 olduğunu belirtti. Ayrıca, kentsel nüfusun yüzde 84, kırsal nüfusun ise yüzde 16 oranında olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ise ülke genelinde nüfusun 45 milyonu geçtiğini belirtmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.