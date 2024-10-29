IKBY Seçim Sonrası Koalisyon Hükümeti Beklentileri

IKBY'de Koalisyon Hükümeti Olacak mı?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 6 yıl aradan sonra yapılan milletvekili seçimlerinin kesin sonuçları bekleniyor. Seçim sonuçlarına göre, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) koalisyon hükümeti için en olası senaryo olarak öne çıkıyor.

Seçim Sonuçları ve Hükümet Kurma Süreci

20 Ekim'de yapılan seçimlerin kesin sonuçlarına göre KDP birinciliğini, KYB ise ikinciliğini korudu. Yeni Nesil Hareketi üçüncü ve Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) dördüncü sırada yer aldı. KDP'nin hükümet kurmak için 90 günlük süresi bulunuyor.

Bununla birlikte, bazı partiler hükümete katılmama ve meclisi boykot etme kararları aldıklarını duyurdular. Kesin olmayan sonuçlara göre, 100 sandalyeli mecliste KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Yekgirtu 7, Komel 3, Halwest Hareketi 4, Halk Cephesi 2, Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu 1 sandalye kazanmış durumda.

Koalisyon Oluşturma Seçenekleri

Koalisyon hükümetinin kurulması için oy oranlarına göre görev paylaşımı yapılması ön planda. Bu sayede herhangi bir partinin koalisyondan çıkması durumunda hükümetin etkilenmemesi amaçlanıyor. Hükümeti kurmak için KDP’nin 12 sandalyeye ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

İlk olarak KDP'nin KYB ile görüşmeler yapması bekleniyor. Potansiyel koalisyon seçenekleri arasında, KDP (39), KYB (23) ve ikisi kotadan alınan 5 sandalyenin eklenmesi yer alıyor. Ayrıca önceki hükümetin partileri de yeniden koalisyon oluşturma ihtimalini taşıyor.

Partiler Arasındaki Gerilim ve Koalisyon İhtimali

Komel’in seçimlerde hile yapıldığı yönündeki iddiaları ve meclisi boykot etme kararı, mevcut seçim sonucu dağılımını etkileyebilir. Yeni Nesil ve Yekgirtu'nun hükümete katılmama kararlarını değiştirmeleri halinde, koalisyon seçenekleri de şekillenebilir. Ancak KDP ve KYB'nin sürekli etkili partiler olarak diğer partilerden bağımsız bir hükümet kurmalarının olası olmadığı belirtiliyor.

Sonuç olarak, IKBY'de yeni hükümetin kurulması, KDP ve KYB’nin bir iş birliğine ihtiyacı olduğunu gösteriyor. 2018’de kurulan önceki koalisyon hükümetinde de benzer bir yapı gözlemlenmişti. Hükümetin kurulması için atılacak adımlar, bu tunç şekilli ortamda büyük bir önem taşıyor.