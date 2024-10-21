DOLAR
34,23 0,66%
EURO
37,05 0,54%
ALTIN
2.999,39 -0,17%
BITCOIN
2.311.072,19 1,98%

IKBY Seçimlerinde KDP Zirvede, KYB İkinci, Yeni Nesil Üçüncü

IKBY'de milletvekili seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı. KDP birinci, KYB ikinci ve Yeni Nesil Hareketi üçüncü oldu.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 19:03
IKBY Seçimlerinde KDP Zirvede, KYB İkinci, Yeni Nesil Üçüncü

IKBY Seçim Sonuçları Açıklandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinin resmi sonuçları doğrultusunda, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) birinci sırayı alarak öne çıktı. İkinci sırada Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yer alırken, Yeni Nesil Hareketi üçüncü olarak dikkat çekti.

Seçim Katılımı ve Oy Oranı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, IKBY 6. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin ilk sonuçları kamuoyuyla paylaştı. Toplamda 2 milyon 899 bin 578 seçmenin bulunduğu seçimde, katılım oranı yüzde 72 olarak belirlendi ve 2 milyon 87 bin 972 kişi oy kullandı. Sayılan oy oranı ise yüzde 99,63 oldu.

Partilerin Oy Dağılımı

Yapılan açıklamalara göre, KDP 809 bin 197 oy alarak mecliste 39 sandalye sahibi oldu. KYB ise 408 bin 141 oy ile 23 sandalyeyi kazanırken, Yeni Nesil Hareketi 290 bin 991 oy ile 15 sandalye elde etti. Diğer partilerin oy dağılımı ise aşağıdaki gibiydi:

  • Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu): 116 bin 981 oy - 7 sandalye
  • Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel): 64 bin 710 oy - 3 sandalye
  • Halwest (Duruş) Hareketi: 55 bin 775 oy - 4 sandalye
  • Halk Cephesi: 33 bin 365 oy - 2 sandalye
  • Goran (Değişim) Hareketi: 11 bin 621 oy - 1 sandalye
  • Kürdistan İttifakı Grubu: 1 sandalye

Geçmiş Seçimlerdeki Sandalye Dağılımı

IKBY'de 2018 yılında yapılan seçimlerde KDP 686 bin 70 oy ile 45 sandalye kazanmış, KYB 319 bin 912 oyla 21 sandalye elde etmişti. Yeni Nesil Hareketi o seçimde 127 bin 115 oyla 8 sandalye alırken, Goran 186 bin 903 oy ile 12 sandalye kazanmıştı.

Seçim Sistemi ve Kota Değişiklikleri

IKBY'de her dört yılda bir gerçekleştirilmesi gereken milletvekilli seçimleri, son olarak 30 Eylül 2018’de yapılmıştı. 2023 seçimleri öncesinde Irak Federal Mahkemesi'nin aldığı kararla, meclisteki koltuk sayısının 111’den 100’e düşürülmesine karar verilmişti. Türkmenler ve Hristiyanlar için belirlenen kota oranları da değişikliklere uğramıştı.

İLGİLİ HABERLER

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Guterres, Gazze'deki Saldırılara Karşı İsrail'i Kınadı
2
Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya Adli Kontrol Kararı
3
Şanlıurfa'da Profesör Tutuklandı: İki Kadına Şiddet İddiası
4
Çanakkale'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 15 Santimetreye Ulaştı
6
Mardin'de Gazze İçin Hayır Çarşısı Açıldı
7
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Aydın Valiliğini Ziyaret Etti

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak