IKBY Seçimlerinde KDP Zirvede, KYB İkinci, Yeni Nesil Üçüncü

IKBY Seçim Sonuçları Açıklandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinin resmi sonuçları doğrultusunda, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) birinci sırayı alarak öne çıktı. İkinci sırada Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yer alırken, Yeni Nesil Hareketi üçüncü olarak dikkat çekti.

Seçim Katılımı ve Oy Oranı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, IKBY 6. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin ilk sonuçları kamuoyuyla paylaştı. Toplamda 2 milyon 899 bin 578 seçmenin bulunduğu seçimde, katılım oranı yüzde 72 olarak belirlendi ve 2 milyon 87 bin 972 kişi oy kullandı. Sayılan oy oranı ise yüzde 99,63 oldu.

Partilerin Oy Dağılımı

Yapılan açıklamalara göre, KDP 809 bin 197 oy alarak mecliste 39 sandalye sahibi oldu. KYB ise 408 bin 141 oy ile 23 sandalyeyi kazanırken, Yeni Nesil Hareketi 290 bin 991 oy ile 15 sandalye elde etti. Diğer partilerin oy dağılımı ise aşağıdaki gibiydi:

Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu): 116 bin 981 oy - 7 sandalye

Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel): 64 bin 710 oy - 3 sandalye

Halwest (Duruş) Hareketi: 55 bin 775 oy - 4 sandalye

Halk Cephesi: 33 bin 365 oy - 2 sandalye

Goran (Değişim) Hareketi: 11 bin 621 oy - 1 sandalye

Kürdistan İttifakı Grubu: 1 sandalye

Geçmiş Seçimlerdeki Sandalye Dağılımı

IKBY'de 2018 yılında yapılan seçimlerde KDP 686 bin 70 oy ile 45 sandalye kazanmış, KYB 319 bin 912 oyla 21 sandalye elde etmişti. Yeni Nesil Hareketi o seçimde 127 bin 115 oyla 8 sandalye alırken, Goran 186 bin 903 oy ile 12 sandalye kazanmıştı.

Seçim Sistemi ve Kota Değişiklikleri

IKBY'de her dört yılda bir gerçekleştirilmesi gereken milletvekilli seçimleri, son olarak 30 Eylül 2018’de yapılmıştı. 2023 seçimleri öncesinde Irak Federal Mahkemesi'nin aldığı kararla, meclisteki koltuk sayısının 111’den 100’e düşürülmesine karar verilmişti. Türkmenler ve Hristiyanlar için belirlenen kota oranları da değişikliklere uğramıştı.