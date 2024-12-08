IKBY: Suriye'nin Geleceği Huzur ve Demokrasi ile Şekillenmeli

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından önemli bir açıklama yaptı. IKBY, Suriye'nin geleceğine ilişkin, "Gelecekteki Suriye’nin özgür, huzurlu, demokratik ve istikrarlı olmasını temenni ediyoruz. Tüm halkların ve oluşumların hakları güvence altında olmalıdır." ifadesine yer vererek, Suriye halkının iradesine respect gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamada ayrıca, Esed rejiminin düşmesiyle birlikte yeni bir dönemin başladığı vurgulandı. IKBY, Suriye güzelleşirken, bu süreçte halkların ve farklı oluşumların haklarının korunmasının hayati önemde olduğunu belirtti.