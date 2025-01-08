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İKÇÜ, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde Meslek Yüksekokulu Kuruyor

İKÇÜ, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir meslek yüksekokulu açılacağını duyurdu. Bu, sanayi ve üniversite işbirliğini güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:32
İKÇÜ, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde Meslek Yüksekokulu Kuruyor

İKÇÜ'den Duyuru: İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde Yeni Bir Meslek Yüksekokulu

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (İAOSB), İzmir Katip Çelebi Üniversitesine (İKÇÜ) bağlı olarak meslek yüksekokulu kurulacağı bildirildi. Bu müjdeli haber, üniversitenin yaptığı açıklamaya göre, 2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı'na katılmak üzere İzmir'e gelen Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile gerçekleşti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı ile İAOSB Ziyareti

Prof. Dr. Özvar ve beraberindeki akademik heyet, İAOSB Başkanı Cenk Karace ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "İAOSB'ye açılacak meslek yüksekokulunun YÖK vizyonuna önemli katkıları olacaktır" ifadelerini kullandı.

Özvar, üniversite-sanayi işbirliklerinin sağlanmasıyla, sanayinin kendine özgü atmosferinde yetişen mezun gençlerin, OSB'de istihdam edilmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasında da bu okulun önemli bir rol oynayacağını belirtti.

İKÇÜ Rektörü'nden Açıklamalar

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise iş insanlarının taleplerine yönelik bir yol haritası hazırladıklarını aktardı. Türkiye'de en yüksek istihdamı sağlayan ilk 10 OSB arasında yer alan İAOSB'nin, 22 farklı sektörde faaliyet gösteren 600'ü aşkın üyesiyle akademiden beklentilerini içeren bir ön izleme analizi yaptığını vurguladı.

Köse, akademik çalışmaların sanayide somut ürünlere dönüşmesinin ülke hedefleri açısından önemli olduğunu belirterek, "Meslek yüksekokulunu bu veriler ışığında inşa edeceğiz. Üniversitelerin teorik bilgileri ile sanayinin pratik deneyimlerini bir araya getirerek daha fazla verimlilik ve üretkenlik sağlamanın heyecanındayız," dedi.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (İAOSB), İzmir Katip Çelebi Üniversitesine (İKÇÜ) bağlı...

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (İAOSB), İzmir Katip Çelebi Üniversitesine (İKÇÜ) bağlı meslek yüksekokulu kurulacağı bildirildi. 2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar (ortada), İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ile İAOSB'yi ziyaret etti.

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