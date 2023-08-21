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  3. İki buzağı arasındaki 3 farkı bulan yüksek zekalı çıkıyor! 100 kişiden 3 kişinin bulduğu zorlu bulmaca için süre 16 saniye: Süre başladı!

İki buzağı arasındaki 3 farkı bulan yüksek zekalı çıkıyor! 100 kişiden 3 kişinin bulduğu zorlu bulmaca için süre 16 saniye: Süre başladı!

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İki buzağı arasındaki 3 farkı bulan yüksek zekalı çıkıyor! 100 kişiden 3 kişinin bulduğu zorlu bulmaca için süre 16 saniye: Süre başladı!
Görsele ilk bakıldığında ne kadar da farklar dikkatleri çekmesede iki resim arasında 3 fark var. Bu farkları 16 saniyede bulanların üstün zekalı olduğu söyleniyor.

Kafanızı karıştıracak yeni bulmaca gündeme geldi. Son dönemlerde popüler hale gelen optik illüzyon ve bulmacalara bir yenisi daha eklendi. Yalnızca yüksek IQ'su olanlar iki resim arasındaki 3 farkı 16 saniyede buluyor. 

Görsele dikkatlice bakıldığında 2 farkın kolaylıkla bulunması mümkün. Fakat geriye kalan farkı bulmak için zamana ihtiyacınız olabilir. Ahırın kapısı ve çatısı iki fotoğrafta farklı ve buzağının saç şekli değişik.  İşte farkları gösteren görsel…

iki resim fark

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