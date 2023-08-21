İki buzağı arasındaki 3 farkı bulan yüksek zekalı çıkıyor! 100 kişiden 3 kişinin bulduğu zorlu bulmaca için süre 16 saniye: Süre başladı!

Kafanızı karıştıracak yeni bulmaca gündeme geldi. Son dönemlerde popüler hale gelen optik illüzyon ve bulmacalara bir yenisi daha eklendi. Yalnızca yüksek IQ'su olanlar iki resim arasındaki 3 farkı 16 saniyede buluyor.

Görsele dikkatlice bakıldığında 2 farkın kolaylıkla bulunması mümkün. Fakat geriye kalan farkı bulmak için zamana ihtiyacınız olabilir. Ahırın kapısı ve çatısı iki fotoğrafta farklı ve buzağının saç şekli değişik. İşte farkları gösteren görsel…



