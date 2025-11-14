İki Hava Şehidi Eskişehir’e Getirildi — Gürcistan Kargo Uçağı Kazası

İki Hava Şehidi Eskişehir’e Getirildi
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı kazasında hayatını kaybeden askerler için tören
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında hayatını kaybeden 20 şehitten ikisinin naaşı Türkiye’ye getirildi. Kazada şehit olan Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan (27) ve Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan (31) için düzenlenen törenin ardından naaşlar hava yoluyla Eskişehir’e nakledildi.
İlk olarak Ankara’da gerçekleştirilen törenin tamamlanmasının ardından, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığına getirildi. Karşılama törenine Vali Hüseyin Aksoy, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve protokol üyeleri katıldı.
Törenin ardından, şehit Üstçavuş İlhan Onganın naaşı kara yoluyla memleketi Bilecike götürülmek üzere uğurlandı. Olayda toplam 20 askerin şehit olduğu bildirildi.
Olayla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturma süreçleri devam etmektedir.
